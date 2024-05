Nebulossa podría ser la siguiente: todas las veces que España ha quedado última en Eurovisión

Faltan apenas unos días para que se celebre el festival de Eurovisión en Malmö (Suecia) y una de las grandes preguntas es qué país se llevará el Micrófono de Cristal, una victoria que en el caso de España lleva sin producirse desde 1969 cuando Salomé conquistó el corazón de los europeos con Vivo cantando. A lo largo de este tiempo la variedad en los estilos de las candidaturas ha sido tan amplía como los 55 años en los que el primer puesto se resiste: desde baladas como Bailar pegados de Sergio Dalma hasta ritmos latinos como Dime de Beth, que a pesar de no convencer en Europa para ser merecedores del primer lugar, sí lo hicieron en las listas de éxitos españolas.

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión España ha apostado por una canción feminista, algo que ya intentó Rigoberta Bandini con Ay, mamá en 2022 durante la primera edición del Benidorm Fest, pero Chanel se impuso con SloMo. Solo dos años después Nebulossa ha conseguido llevar un mensaje que derriba los muros del patriarcado: “Si salgo sola soy la zorra. Si me divierto, la más zorra”. Ahora, una de las grandes incógnitas es si esto tocará la fibra de una Europa en la que los partidos de ultraderecha crecen como la espuma. Por el momento, las casas de apuestas la sitúan en la segunda parte de la tabla, entre los puestos 20 y 37. Incluso hay quiénes auguran para los alicantinos la última posición, escenario que ya hemos vivido en cinco ocasiones.

Víctor Balaguer con Llámame

Solo un año después de que naciera el Festival de la Canción europeo, los españoles nos enfrentamos a nuestra primera derrota. Fue en 1962 cuando el catalán Víctor Balaguer fue el elegido para representarnos en Luxemburgo a ritmo de una zarzuela. Su Llámame, que es como se llamaba el tema, no gustó ni para que le otorgaran un solo punto. Quedó en 13 posición, ya que por aquel entonces solo participaban 13 países.

Conchita Bautista con ¡Qué bueno, qué bueno!

Solo existe una artista española que ha repetido candidatura. Ella es Conchita Bautista, participó en la primera edición celebrada en 1961 con la canción Estando contigo, compuesta por Augusto Algueró. No ganó, quedó en noveno puesto con 8 puntos, así que solo cuatro años después, en 1965, volvió a luchar por el sueño europeo con el tema ¡Qué bueno, qué bueno! Pero el resultado fue peor: cero votos y un último puesto que empató con otros tres países.

Remedios Amaya con ¿Quién maneja mi barca?

Después de la derrota de Conchita Bautista, llegaron los momentos más dulces que nos ha dado el certamen, las victorias de Massiel y Salomé en 1968 y 1969 respectivamente y las segundas plazas de Karina (1971), Mocedades (1973) y Betty Missiego (1979). Con la década de los 80 la racha de buena suerte llegó a su fin. En 1983 la bandera española volvió a ser la última en la tabla con Remedios Amaya y su ¿Quién maneja mi barca? Fue la primera mujer gitana en aterrizar en el escenario europeo y su actuación estuvo envuelta de polémicas sobre todo porque actuó descalza y con un vestido que coincidía con la decoración del escenario. Argumentos que los europeos consideraron suficientes para otorgarle cero puntos.

Lydia con No quiero escuchar

El vestuario también fue elemento de discordia en la siguiente española en ocupar el último puesto. Fue en el año 1999 cuando Lydia se subió al escenario en Jerusalén para interpretar No quiero escuchar con un vestido muy colorido de Ágatha Ruiz de la Prada, del que muchos dijeron que no era el adecuado. Fuera el atuendo o no, lo que es una certeza es que su candidatura solo gustó un poco a Croacia que fue el único país que otorgó un único punto a la madrileña.

Manel Navarro con Do It for Your Lover

La última vez que hemos ocupado la primera posición empezando por el final fue en 2017 con Manel Navarro y su controvertida actuación de Do It for Your Lover. Fue elegido para representar a España en el el programa Objetivo Eurovisión con 34 puntos del jurado profesional y 24 del televoto. Las votaciones acabaron en empate con Mirela, que había sido la ganadora del voto popular, el jurado volvió a votar para romper el empate y eligió a Manel, algo que no gustó al público que mostró su descontento con abucheos. Su andadura a Kiev comenzó mal y no mejoró porque cuando llegó al escenario su actuación desembocó en un gallo en el punto álgido de la canción. ¿El resultado? Cinco puntos de nuestros vecinos portugueses y una última plaza.