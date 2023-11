Meter 2 rodajas de pepino en el cajetín de la lavadora: ¿para qué lo hace la gente?

El pepino, además de ser un alimento que beneficia enormemente a nuestro organismo, tiene numerosos usos en la limpieza / PIXABAY

Si eres amante de las verduras, en tu despensa nunca faltará el pepino, pues es una verdura fácil de preparar, accesible y muy refrescante. Con pelarla y echarle un poco de sal conseguirás una verdura sabrosa y llena de nutrientes.

Sin embargo, el pepino también es un gran aliado para la limpieza del hogar (e incluso la facial). Te contamos cómo le puedes sacar el mayor beneficio a este alimento.

Incorporar verduras a nuestra dieta se convierte en una tarea tediosa si no nos gusta del todo el sabor de estas. Por mucho que las cocinemos y sazonemos, el sabor de la verdura no cambia demasiado y tienes que habituarte a él por mucho que no te agrade, pues son fuentes importantes de vitaminas y antioxidantes.

El pepino es uno de esos alimentos con un sabor suave y refrescante, ideal para cualquier época del año y el preferido por la gente que no consume verduras. Alto en nutrientes, agua y vitamina C, el pepino es antioxidante, digestivo, hidratante y previene enfermedades como el Alzheimer y el cáncer.

Sin embargo, está muy bien que esté presente en nuestra dieta, pero con lo que seguramente no contabas es que mucha gente coloca dos rodajas de este alimento en la bandeja de la lavadora, ¿quieres saber por qué?

Pon dos rodajas de pepino en la lavadora: te sorprenderá el resultado

Las propiedades del pepino van más allá de la mesa, y es que esta verdura acaba con la cal. Las propias abuelas utilizaban antiguamente el pepino para frotarlo contra los fogones de la cocina, así, quedaban relucientes y libres de suciedad.

Esto se puede realizar en numerosas superficies de la cocina y del baño, pero también se puede emplear en lavadora.

Para evitar la acumulación de cal en este electrodoméstico que tanto usamos, basta con cortar dos rodajas de la verdura y colocarlas en la bandeja del suavizante.

A la hora de hacer la colada, sigue tu rutina habitual, pero añade la verdura en la bandeja. Verás cómo este truco hará que tu lavadora funcione mejor y se acumule una menor cantidad de cal en ella.

Con este remedio casero, ahorrarás en caros productos de limpieza que prometen dejar tu lavadora como nueva, pues, con acercarte a la nevera y coger un pepino, ya pondrás solución al agua dura y turbia que ensucia tu ropa al lavarla.