Adiós a las manchas de desodorante: el asombroso remedio casero de esta experta acaban con ellas

Los productos que tienes en casa son la clave para eliminar las manchas de desodorante / PEXELS

Las manchas de desodorante aparecen en la ropa de forma continuada cuando nos lo aplicamos a lo largo del día. Son de esas que tendemos a olvidar y pensar que desaparecerán con un par de lavadas. Sin embargo, a veces se nos complica y tenemos que recurrir a remedios caseros milagrosos para revivir nuestras prendas.

La ropa es de esas cosas que intentamos salvar hasta el último momento, una vez nos hemos gastado el dinero, que se nos estropee o se nos manche hace que busquemos remedios y consejos para no tirarla ni usarla como trapo.

Las manchas de desodorante no son para nada las peores que pueden aparecer en la ropa, pues las de vino o aceite se llevan la corona a las más difíciles de quitar. No obstante, entendemos que las de desodorante generen un dolor de cabeza especial, pues dan la impresión de que la ropa no llega a estar de todo limpia.

Además, el desodorante es un producto de higiene que utilizamos día tras día, avivando la aparición de esas manchas tan desagradables. Si quieres saber cómo salvar tus prendas, ¡sigue leyendo!

Los remedios caseros que acabarán con las manchas de desodorante

Descubre cómo quitar las manchas con estos productos que seguro que tendrás en casa. Una experta de Instagram te trae una solución fácil, rápida y práctica para que no te preocupes nunca más por los estragos del desodorante.

Manchas en ropa blanca

Hazte con un poco de agua oxigenada y jabón líquido para platos. La mezcla que debes hacer se tratará de dos cucharadas de agua oxigenada por una del líquido para la vajilla.

Una vez hayas preparado la solución llena un recipiente grande con agua y pon tus prendas blancas en remojo con la solución durante 15 minutos.

Si las manchas son conflictivas, añade la mezcla directamente en la prenda y deja actuar de 10 a 15 minutos.

Manchas en ropa oscura

De nuevo, coge el agua oxigenada que tengas en el armario de la cocina. Esta vez deberás ir también a por el bicarbonato de sodio, ese producto que está tan presente en los remedios caseros para quitar manchas, blanquear dientes o limpiar tu casa.

Para la ropa oscura, remoja la zona afectada y aplica el agua oxigenada encima, a continuación espolvorea un poco de bicarbonato y deja actuar durante 20 minutos en la ropa.

Noticias relacionadas

Pon a prueba estos trucos de una experta de Instagram y observa cómo desaparecen las manchas más conflictivas de tu ropa.

Aplícate todo el desodorante que desees a partir de ahora, pues sabrás que con estos trucos podrás combatir los estragos que haga.