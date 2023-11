La solución para no 'dejar en leído' a alguien: Instagram permitirá marcar como 'no vistos' mensajes ya consultados

Oculta tu estado de actividad en Instagram. / PEXELS

El gigante Meta ha anunciado la que será la próxima novedad en Instagram, donde los usuarios podrán marcar como 'no leído' o no vistos, aquellos mensajes directos (DM, por sus siglas en inglés) que sí se hayan consultado en la bandeja de entrada.

Actualmente, cuando se abre un chat de la plataforma donde se ha recibido un mensaje, automáticamente se marca como 'Visto', tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles de la red social.

En la versión para iOS, por ejemplo, es posible marcar una conversación como 'No leída', esto es, que se muestra en la pestaña de mensajes como si no se hubiera abierto dicha conversación para consultarla más tarde. Esto no influye en el modo que el emisor ve ese chat, donde sí aparece que el receptor ha visto su mensaje.

La solución para no "dejar en visto"

El CEO de meta, Mark Zuckerberg, ha anunciado a través de su reciente y mediático canal de Instagram hace apenas unas horas, que está probando una nueva funcionalidad para "personas que dejan en visto" a otros usuarios.

Esta funcionalidad, entre otras cosas, permitirá a los usuarios marcar los mensajes como no leídos a pesar de haberlos revisado, de modo que el otro o los otros usuarios de ese chat (en caso de que sea grupal) no sabrán que se ha abierto dicha conversación.

El directivo no ha comentado si se trata de una opción destinada a usuarios iOS y Android o también a la versión web ni en qué momento se hará oficial esta capacidad a nivel global.