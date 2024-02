El indignante anuncio de este piso de Madrid revoluciona las redes: el baño está en un patio común

No es un secreto que buscar un alquiler asequible en pleno Madrid cada vez sea una tarea más compleja. Los precios no paran de subir y, tanto las nuevas generaciones como las anteriores, se enfrentan al miedo de no poder asumir los pagos que una casa acarrea.

En vez de optar por el ocio, las generaciones tienden a ahorrar todo lo posible por un posible desajuste en sus cuentas, para al menos tener mínimo con el que sostenerse. Entre las dificultades de la población por salir adelante, ha sido el anuncio de un piso en Idealista el que ha causado revuelo en las redes sociales por sus indignantes condiciones.

Hasta Rita Maestre se ha visto obligada a citar el tweet y afear la gestión de José Luis Martínez-Almeida respecto a la Ley en Vivienda de Madrid.

El desorbitado precio para ocho metros cuadrados

En la descripción del piso se ve que se trata de un estudio de ocho metros cuadrados, alquilándose por 400 euros y un mes de fianza si se prevé entrar. Los electrodomésticos y muebles son a estrenar pero solo hace falta ver las fotos de la aplicación para darnos cuenta de que ducha, cama y escritorio están a escasos centímetros unos de otros.

Tiene dos ventanas pero que no te extrañe que se salga el agua y moje alguna de las almohadas mientras te duchas, pues la proximidad es claustrofóbica. Bajo la premisa de que se trata de un piso en uno de los mejores barrios de la ciudad, el anunciante lo alquila por 400 euros sin apenas tener el inodoro dentro del estudio: "El estudio no dispone de váter dentro de la vivienda, se encuentra fuera, en el patio común, pero es de uso solo de esta vivienda. La ducha sí la tiene dentro del estudio" argumenta.