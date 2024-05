El choque Puente-Milei … y otras polémicas del ministro

La incontinencia verbal del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, parece no tener fronteras. El último exabrupto ha ido dirigido este fin de semana principalmente contra el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien ha acusado de "ingerir sustancias". "Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa. Pues no". Son las palabras que pronunció Puente, en el marco de la III Escuela de Gobierno organizada por el PSOE, sobre las salidas de tono de Milei en la campaña electoral, informa Abel Gilbert.

Puente, en el mismo evento, dijo que "en las redes se juega duro y, si no lo haces, pasas desapercibido y eres irrelevante" al defender su forma de comunicar en la red social X y se refirió a "gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto", como el expresidente estadounidense Donald Trump y el propio Milei.

Poco más tarde, el presidente de Argentina arremetía contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en respuesta a comentarios formulados por el ministro. En un comunicado emitido por la Oficina del Presidente de Argentina a través de su cuenta oficial en la red social X, Milei condenó lo que denominó "calumnias e injurias" lanzadas por Puente durante un evento celebrado en España. Y el Gobierno español apelaba a los lazos que unen a ambos países para seguir manteniendo esas relaciones de amistad.

Mientras el ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, uno de los hombres fuertes del Ejecutivo del presidente Milei, pidió este sábado la "renuncia" del titular español de Transporte y Movilidad Sostenible al que calificó de "irresponsable", por su "falta de respeto" al mandatario del país suramericano. Una petición a la que se unieron políticos españoles como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien dijo en un mitin que el ministro Puente “debería dimitir o ser cesado”.

Tras el revuelo suscitado, Puente en la mañana del domingo, ha respondido a las críticas de sus palabras sobre Milei a través de su perfil en la red social X. "Cuando la Presidenta de la Comunidad de Madrid llamó hijo de puta al Presidente del Gobierno de España, no leí una sola columna de opinión en los medios de la fachosfera o la bulosfera criticándolo", ha apuntado el ministro tras las múltiples críticas que ha recibido.

Pero no es la primera ni la última polémica en la que se ha visto envuelto el ministro de Transportes dentro y fuera del país.

Contra Ayuso

Esta misma mañana, el ministro de Transporte ha utilizado su cuenta de 'X' para reaccionar a las palabras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado durante una entrevista con 'ABC'. "Llevan años construyendo un icono a partir de una persona mediocre y sin formación", ha dicho de la dirigente del PP.

Incidente en el AVE

Hace poco menos de un año, en septiembre de 2023, Óscar Puente se vio implicado en un accidente que provocó un retraso en el AVE Valladolid-Madrid de 17 minutos. Puente se disponía a coger el tren para asistir en el Congreso de los Diputados a la sesión para la segunda votación del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, según explicaron fuentes municipales vallisoletanas. Otro viajero le habría interpelado con alusiones a Puigdemont y el exalcalde de Valladolid avisó al interventor del tren por la actitud de esta persona. Este último avisó a la Policía Nacional, que se personó en el vagón e identificó a todos los presentes en al discusión. Por ello, el tren salió con demora, informa Juan José Fernández.

Choque con Ouigo

La liberalización de gran parte de las rutas de tren de alta velocidad ha provocado un terremoto comercial en España. El desembarco de nuevos rivales frente al antiguo monopolio de Renfe está disparando el negocio, con mucha más oferta de trenes y con mucha más demanda, y también está hundiendo los precios de los billetes. Y la guerra de precios se convirtió en una batalla política, informa David Page.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha denunciado con insistencia los efectos de la agresiva política de precios de los nuevos competidores en el mercado español, que pone en riesgo la sostenibilidad del sector. Y ha llegado a acusar especialmente a Ouigo de estar realizando dumping, una práctica irregular consistente en vender los billetes por debajo de los costes operativos para reventar el mercado. Y llegó a señalar que Ouigo se aprovecha del respaldo financiero del Estado francés -la compañía es propiedad del grupo público galo SNCF- para tirar los precios para “aniquilar a sus rivales”.

Puente y Risto Mejide, batalla en Twitter

Este marzo, Risto Mejide y Óscar Puente fueron los protagonistas principales de una nueva polémica en la red social X (antes Twitter). Todo comenzó a raíz de la figura del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, denunciado por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros. Esto hizo que tanto la presidenta como su pareja se encuentren en el punto de mira, con el inesperado respaldo de Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

El presentador comenzaba hablando de las acusaciones sobre González y cuestionando "de quién depende la Fiscalía", que ha denunciado a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental durante la pandemia. Ante este discurso, con Esperanza Aguirre a su lado, fue el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, quien quiso lanzar un mensaje a Risto.

Compartió una captura de pantalla en la que aparece Sandra Fernández como nueva directora de comunicación de Mediaset España tras 4 años en el Gobierno de Ayuso. El ministro daba a entender que la incorporación de Fernández a la directiva de Mediaset, habría modificado y condicionado el discurso del escritor en 'Todo es mentira'.

Risto y Puente estuvieron lanzándose dardos cada vez más envenenados en la red social. Una bronca que parecía terminar con un toque de atención del ministro a Mejide, pero que hacía que Puente aprovechase para desvelar la llamada que recibió del propio programa.

Puente vs periodistas

Los periodistas no quedan libres de las salidas de tono del ministro Puente. Y Risto Mejide no ha sido el único. También ha ironizado con la escaleta de Susanna Griso en alguna ocasión. La periodista le reprochó al titular de la cartera de Transportes en su programa sus palabras contra el novio de Ayuso, y más tarde el vallisoletano se acordó de ella al hablar de la reacción periodística contra las amenazas del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a ‘El Diario’.

En un primer tuit, Puente comenzaba bromeando al señalar la noticia de las amenazas a periodistas del medio digital: "Pero que nadie se preocupe. La reacción del mundo periodístico va a ser ejemplar".

Después, reposteó con una cita en la que hablaba directamente de la presentadora de 'Espejo Público': "Susanna Griso, sin ir más lejos, abrirá su programa el lunes pidiendo el cese de Miguel Ángel Rodríguez. ¿A que sí?".

También le tocó el turno al periodista Francisco Pascual, adjunto a la dirección de ‘El Mundo’, quien fue reprendido por el ministro de Transportes por haberle llamado la atención ante su actitud en rede sociales.

Y a partir de ahí comenzó su recital de insultos y frases de grueso calado, que hizo que varios compañeros de profesión salieron en defensa del periodista.