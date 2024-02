Almeida vaticina el fin de la legislatura de Sánchez por el 'caso Koldo'

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vaticinado que la marcha del diputado socialista y exministro de Transportes José Luis Ábalos al Grupo Mixto, recién anunciada por el propio Ábalos, supondrá que la legislatura de Pedro Sánchez está "acabada". Así lo ha asegurado el regidor madrileño desde los pasillos del hemiciclo de Cibeles, donde se está celebrando este martes un Pleno municipal permeado de principio a fin por la tormenta desatada por el 'caso Koldo'.

Tras salir a la luz la investigación de Koldo García, exasesor de Ábalos, por el supuesto cobro de comisiones ilegales por contratos en la compra de mascarillas durante la pandemia, la Ejectuvia Federal del PSOE dio este lunes un ultimátum al exministro para entregar su acta de diputado en un plazo de 24 horas. Negándose a acatar la orden de la directiva socialista, el que fuera secretario de organización socialista acaba de informar de que mantendrá su acta de diputado para “defender su honorabilidad”, por lo que se integrará en el Grup Mixto.

Preguntado a este respecto antes de conocerse el anuncio del exministro socialista, Almeida ha afirmado que la postura del exministro beneficia a Sánchez, ya que "el aforamiento lo que hace es proteger a José Luis Ábalos de las responsabilidades judiciales, al menos en esta primera fase”. Si Ábalos fuera imputado, “Pedro Sánchez tendría que irse”, ha defendido el alcalde madrileño este mediodía, a la vez que ha criticado la actitud del "sanchismo y la 'Koldosfera'".

"Esta legislatura está acabada en todas circunstancias porque nadie duda de que José Luis Ábalos no hubiera adoptado esta postura si no fuera porque huele la debilidad", ha remarcado Almeida, a la vez que ha subrayado la "debilidad" de un Sánchez "indestructible" y que es "el titán del Manual de Resistencia", en referencia a su libro.

Asimismo, el primer edil ha criticado la "salida desesperada" del PSOE, después de que la Ejecutiva haya propuesta crear una comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. "Nosotros vamos a ser serios y lo que vamos a hacer es una comisión de investigación sobre el caso Koldo, que es sobre lo que hay sombras de corrupción y sombras de sospecha", ha defendido Martínez-Almeida.

El 'caso Koldo' acapara el Pleno de Cibeles

Como era de esperar, las consecuencias e implicaciones del 'caso Koldo' han sido una constante en la sesión de este martes. Ya desde el arranque de la jornada, concluido el minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del incendio del edificio de Valencia, Almeida y la portavoz socialista, Reyes Maroto, han protagonizado el primer rifirrafe. Al final de su primera intervención, en la que preguntaba al alcalde madrileño por sus políticas de vivienda para la ciudad, Maroto ha afeado a Almeida su "sobreactuación" en este asunto: “Para terminar, me sorprende su sobreactuación en el ‘caso Koldo’, cuando todavía tiene pendientes los contratos de mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid”, ha disparado la líder del grupo socialista.

“Me produce asco y vergüenza que cualquiera se haya enriquecido en los peores momentos de la pandemia, y me da igual que se llame Koldo, que sea el hermano de Ayuso o que sean sus amigos Medina y Luceño, porque en el PSOE lo tenemos muy claro: corrupción cero, corrupción cero; esta es, sin duda, nuestra forma de trabajar”, ha seguido Maroto antes de que aseverar que cuando “alguien” en el PP “denuncia un caso de corrupción” lo que se hace es “echarle”.

Almeida se ha defendido argumentando que el Ayuntamiento fue “estafado” y que ninguna persona del Consistorio fue imputada el 'caso mascarillas'. Seguidamente, ha contraatacado preguntando: "¿Qué sabe usted sobre la 'koldosfera'? Porque usted estaba en el corazón de un partido y un Gobierno podrido por una trama criminal corrupta, ¿y debemos suponer que usted no conocía a Koldo, que usted no conocía a Ábalos, y que la ministra de Industria no se enteraba de las empresas que suministraban mascarillas?”, ha inquirido Almeida, pidiendo a la exministra que “diga a todos los madrileños qué trato tuvo” con Koldo García y el exministro de Fomento.

Posteriormente, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha vuelto a la carga contra Maroto: “¿Conoce al señor Koldo? ¿Tiene algo que esconder?”, le ha interpelado Carbante. “No conozco al señor Koldo”, ha replicado categóricamente la portavoz del grupo socialista, entre un gran murmullo de voces, tras pedir la palabra al presidente del Pleno, Borja Fanjul.

La oposición insiste con los fallecidos en las residencias madrileñas

En paralelo al 'caso Koldo', otro de los asuntos más reiterados en el Pleno de este martes ha vuelto a ser el de los ancianos fallecidos en las residencias madrileñas durante la pandemia, así como en el reciente incendio de un centro de mayores de Aravaca. Durante una pregunta de Más Madrid sobre el trato que recibieron estas personas, Almeida ha acusado a la líder de la oposición municipal, Rita Maestre, de utilizar a los muertos en su “lucha” por liderar su formación.

El alcalde madrileño ha cargado contra el proyecto de ciudad de Maestre, basado según él en "la muerte, el rencor y la confrontación". Asimismo, también ha criticado la gestión "negligente y criminal" del Gobierno de España durante la pandemia de Covid-19 y ha asegurado que la celebración de la manifestación del 8 de marzo fue "un infectódromo". Según Almeida, si el Gobierno de España hubiera tomado medidas cuando las tomó el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, se hubieran salvado vidas”.

"Si usted tuviera un mínimo de dignidad y de decencia, para enmarcar la cuestión, hubiera dicho que hay comunidades autónomas donde el porcentaje de fallecidos en residencias es muy superior al porcentaje de personas fallecidas en Madrid. ¿Pero sabe por qué no lo hace? Porque son comunidades autónomas gobernadas por la izquierda y, para ustedes, las personas que mueren con gobiernos de la izquierda, no valen lo mismo que las personas que mueren con gobiernos del Partido Popular", ha reprochado.

Posteriormente, el PP ha votado en contra de una proposición presentada por el PSOE-M en la que instaba al Consistorio a publicar las actas de inspección de la Policía Municipal, así como a cerar la figura del Defensor del Mayor de la Ciudad de Madrid. La vicealcaldesa municipal, Inma Sanz, alineándose con el argumentario de Almeida, ha acusado a los socialistas de querer construir un relato que “exculpe” al Gobierno de su “negligente gestión” de la pandemia y ha preguntado “cuántas vidas se hubieran salvado” de “haber tomado medidas a tiempo”.

Durante el debate sobre esta propuesta, Fanjul ha expulsado a un familiar de uno de los fallecidos en estas circunstancias, quien, portando una camiseta con el número de personass que murieron en las residencias madrileñas, había interrumpido la sesión entre gritos y sollozos. Tras esto, Almeida ha aprovechado para recriminar de nuevo a Maroto por lo sucedido: "Recordemos que este incidente se ha producido precisamente en una proposición presentada por el PSOE, con invitados del PSOE al Pleno del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, nuevamente Reyes Maroto protagoniza un episodio de confrontación", ha sentenciado Almeida.