Las mujeres de Camilo José Cela: del gran apoyo de su mecanógrafa y primera esposa Charo al sambenito de ‘trepa ambiciosa’ de Marina Castaño

El escritor Camilo José Cela, que cultivó todos los géneros literarios y publicó más de cien títulos en vida, no creía para nada en los hombres planos. "Yo creo que somos todos múltiples", comentó una vez. "No tenemos una doble vida, tenemos una múltiple vida; ahora bien, no es menos cierto que hay un denominador común. Yo creo que soy, o por lo menos aspiro a ser, un hombre honesto que intenta pasar por este valle de lágrimas procurando hacerle la puñeta a la menor cantidad de gente posible". Quizás no estuviera del todo de acuerdo con esto último la que fue su primera mujer, Charo Conde, que convivió 45 años con él y supuso un apoyo esencial.

Maestra de formación, la de Gijón conoció a Camilo en un guateque en Madrid en 1940. "A primera vista me pareció muy pedante, no me gustó", contaría luego. "A mí me dio por hacerle la típica pregunta en la España de posguerra: ‘Y tú, ¿en qué arma serviste?’.Y él me respondió: ‘En la gloriosa Infantería’. También me parecía un poco tontito, porque se miraba mucho a los espejos. Pero, poco a poco, lo fui encontrando encantador". Empezaron a salir juntos y, como ambos estaban tiesos, solían matar el tiempo paseando por el famoso Parque de El Retiro. Un día, mientras daban un paseo, aquel jovencito un tanto huraño sacó de su bolsillo unas cuartillas que tenía escritas y le dijo que quería dedicarse a la literatura.

Ella, aprovechando que trabajaba como mecanógrafa en el Sindicato del Metal, le pasó a máquina el texto. Se convirtió así en su primera lectora y rápidamente opinó que debía seguir escribiendo porque tenía bastante talento para las letras. Fue en 1942 cuando Camilo consiguió publicar por primera vez la novela La familia de Pascual Duarte, después de que varios editores rechazaran el manuscrito, en una modesta editorial de Burgos. Poco después de ganar cierta fama literaria empezó a colaborar en periódicos como el Arriba de Javier Echarri, y contrajo matrimonio con Charo, quien entonces renunció a su empleo en el Sindicato del Metal y en enero de 1946 dio a luz al primer y único hijo que tuvieron juntos, Camilo José Cela Conde.

Fueron aquellos años difíciles, en los que el de Iria Flavia (Coruña) no tenía ningún trabajo fijo y, animado por su esposa, se puso a viajar convertido en conferenciante por ver de sacar dinero para que la familia saliera adelante. El clan vivía en esa época en un piso del número 54 de la calle Ríos Rosas que daba, pared con pared, con el del también escritor César González Ruano. "Mis padres andaban siempre a la cuarta pregunta", contaría Cela Conde en su libro Cela, piel adentro. "El día en que yo nací su capital se reducía a siete pesetas entre los dos pero mantenían una criada y, algo más tarde, una niñera para que cuidase de mí, sin que nadie encontrara absurda la situación. Un florero vacío servía de hucha improvisada para echar las perras gordas que, más de una vez, sirvieron para ir a la compra”.

Mientras visitaba Venezuela en 1953, Camilo entabló amistad con el dictador Manuel Pérez Jiménez, que le encargó una novela con la que pretendía promover la imagen del país en el extranjero. El autor aceptó y, con los tres millones de pesetas que le reportó ese libro, titulado La catira, fue saliendo de la miseria y hasta se hizo una casa en el mejor barrio de Palma de Mallorca, La Bonanova, donde se trasladó a vivir con los suyos. "Ella (Charo) manejaba todo el archivo, atendía visitas y huéspedes, ponía orden, y todos los días pasaba a limpio los originales manuscritos, a veces usando lupa, para que a la mañana siguiente Camilo José Cela los corrigiera y los volviera a enredar", relató Cela Conde sobre una época en la que su padre estuvo bastante atareado. No obstante, en 1956 fundó y dirigió desde Mallorca la revista literaria Papeles de Son Armadans, que estuvo activa más de dos décadas, y en 1957 ingresó en la Real Academia Española con un discurso que versó sobre la obra literaria del pintor Solana.

Flechazo con Marina

Ya en plena Transición, concretamente en 1977, Camilo fue nombrado senador por designación real en las primeras Cortes Generales. En realidad pasó una larga temporada más centrado en atender sus compromisos y explotar su faceta de mujeriego que en prestar algo de atención a su familia. También se llegó a ver sumido en las dudas, afrontando una importante crisis creativa, y los críticos apuntaron que tanta vida social le estaba pasando factura. Y en esas estaba cuando en enero de 1985, a punto de entrar en la setentena, conoció en un congreso en Santiago de Compostela a Marina Castaño, una joven veinteañera que no tenía estudios universitarios pero se ganaba la vida como locutora, y que ya había estado casada con un capitán de la marina mercante, con el que tuvo a su hija Laura Camila. Por lo que cuentan, el flechazo fue instantáneo y mutuo.

Camilo José Cela con Marina Castaño. / RAMÓN COTELO (ARCHIVO)

Cela, que ya entonces disfrutaba del extravagante personaje que se había construido ante el público, empezó a viajar con frecuencia y de forma discreta a Santiago para visitar a Marina, la única mujer de su vida de la que se enamoró de verdad (en sus propias palabras). Cuando se cansó de esconderse, empezó a dejarse ver con ella frente a la prensa, ante la que solía presentarla como su ‘secretaria’. Ya entonces Charo sabía lo que había, aunque guardaba la esperanza de que ese idilio fuese algo pasajero. "Sus miedos giraban en torno a su mujer en aquel momento, con quien no tenía más relación que la administrativa; es decir, la de su contrato matrimonial", escribiría luego Marina. "Sentimentalmente nunca estuvieron unidos. El matrimonio siempre mantuvo una vida muy liberal, no importándole al uno las relaciones del otro y viceversa".

En 1988, Camilo tuvo que ser operado de un problema en el abdomen que él intuía bastante grave. "Mi madre no estuvo de continuo junto a la cama de convaleciente de mi padre", apuntaría Cela Conde. "Se retiraba todos los días durante un rato para que ocupase su lugar otra persona". Esa otra persona era, evidentemente, Marina. Al salir del quirófano, el escritor habló con su mujer y le dijo que hasta entonces se había pasado todo el tiempo buscando el triunfo, pero que a partir de ahora pensaba priorizar su felicidad personal. Eso, y que estaba enamorado como un colegial de la coruñesa, con la que había decidido irse a vivir. Tras separarse de su esposa se instaló con Marina en Guadalajara y al poco, concretamente en octubre de 1989, el comité del Premio Nobel hizo pública la noticia de que el galardonado era Camilo. Este hecho fue celebrado por todos los allegados al escritor, incluida Charo, quien en un principio pensaba acudir a Estocolmo a la ceremonia de entrega, pero finalmente prefirió evitarlo tras intercambiar impresiones con su hijo.

La polémica entrevista en 'Interviú'

Aquel culebrón de altura dio un nuevo giro ese mismo otoño, cuando la esposa abandonada concedió a Interviú una inesperada entrevista en la que dijo que ella nunca había estado enamorada de Camilo: "Y no lo digo ahora por despecho, porque nadie hay más camiliana que yo, que fui moldeada por él mismo a su imagen y semejanza. A Cela, el amor le parece una cursilada. Él puede quererte, pero solo se ama a sí mismo, y hace bien. Solo así se llega a ser Cela". También compartió con su interlocutor un supuesto off the record: que durante siete años había sido la amante del que fuera secretario y mano derecha de su ex, José Manuel Caballero Bonald, por el que sí bebió los vientos. "A Camilo se lo dije al final", apuntó. "No sé si lo sabía y disimulaba, porque como él se divertía… Si él estaba divertido, yo tenía libertad para hacer lo que quisiera. Él me fijó una mala educación: que no había sexto mandamiento, lo primero, y que todo estaba permitido".

Esas polémicas declaraciones sentaron muy mal a Camilo, quien, tras la disolución de la sociedad de gananciales y el divorcio, apartó de su vida a su primera esposa y se alejó bastante de su hijo. "He llamado años oscuros a aquellos en los que mi padre, tras el divorcio primero y la anulación después del matrimonio religioso con mi madre, se mudó a Guadalajara, y a Madrid más tarde, cambiando de vida y hasta de forma de ser", contó Cela Conde. "Son oscuros solo para mí y para los innumerables amigos que dejó en el camino, amarrados a su primera etapa. En realidad mi padre no fue nunca tan visible y notorio como en sus últimos años, personaje permanente de la jet set y huésped continuo de la prensa rosa".

Segunda boda

El escritor se casó en marzo de 1991, por lo civil y en régimen de separación de bienes, con Marina, a la que muchos tildaban con frecuencia de trepa ambiciosa. Varios años después, concretamente en 1998, la pareja celebró su matrimonio religioso en su chalet en la urbanización madrileña de Puerta de Hierro. En aquellos años, Marina ocupaba su tiempo acompañando a todas partes al escritor y colaborando, gracias a ser quien era, con distintos medios de comunicación como ABC, donde tuvo una columna. "Tener un hijo homosexual me rompería los esquemas, para mí sería terrible", apuntó una vez. “Un ser humano sale de la unión de un hombre y una mujer, al margen de las clonaciones y fecundaciones artificiales. Lo demás me parece que es ir contra natura [...]. Además, hay muchas parejas de heterosexuales que no pueden tener hijos por problemas de esterilidad. Creo que deberían tener preferencia sobre las parejas homosexuales”.

Según algunos, el gallego se convirtió en un hombre superficial y un escritor repetitivo tras iniciar su nueva vida sentimental. Otros iban más allá y directamente acusaban a la locutora coruñesa de manejar a su antojo a su ‘chico’ —como ella lo llamaba—. Gaspar Sánchez Salas, que a mediados de los noventa ejerció de secretario personal y colaborador de Cela, recordaría en una entrevista que en su casa jamás se hablaba de Charo y rara vez de su hijo, al que por cierto intentó desheredar: "Ambos estaban ya muy distanciados cuando yo empecé a trabajar con el autor. Muchos dicen, equivocadamente, que Camilo Cela Conde no quería que su hija Camila viera a su abuelo. Hay que contar la verdad. En más de una ocasión el hijo de Cela hizo intentos de acercamiento y contactó con una tía suya para que actuase de intermediaria. No obstante, nunca llegó a producirse el encuentro".

Después de separarse, Charo vendió su casoplón familiar de la Bonanova y se mudó a un hogar más humilde, cerca de su hijo y su nieta, con los que compartió sus últimos años de existencia. "Tengo una vida organizada. A mi manera, tengo una gran libertad, un hijo, una nuera, una nieta y cientos de amigos. En esta tierra llevo viviendo 33 años y me la sé al dedillo. Puedo vivir aquí perfectamente. Es más, salgo mucho más a la calle que cuando vivía con mi marido, porque entonces tenía que estar muy pendiente de su trabajo. Ahora, como no tengo que estar pendiente de nada, puedo salir, ir al cine, al teatro, a conciertos o a cenar”, explicó la gallega. Cuando el literato falleció en enero de 2002, Charo comentó en una entrevista que no llegó a llorar tras conocer la noticia, “y eso que su muerte la sentí mucho, muchísimo, no sabía que lo quería tanto". Justo trece meses después de enterrarlo, también ella dobló la servilleta con 88 años.

Por su parte, Marina Castaño se convirtió en heredera universal del patrimonio de Camilo y, tras un largo y complejo litigio con el único retoño del escritor, el Tribunal Supremo reconoció el derecho del susodicho a percibir dos terceras partes de la herencia de su padre. Casada desde 2013 con un cirujano vascular, la coruñesa escribió en 2022 a Camilo una carta en la que le decía que menos mal que no había tenido que sufrir el desastre en el que según ella se ha convertido España desde su muerte. "[...] Con una crisis económica que impidió que la Fundación que lleva tu nombre, que juntos levantamos para perpetuarte en el tiempo, dejara de tener carácter privado por la falta de subvenciones de los bancos y las empresas que siempre nos apoyaron. De ese modo, en 2011 tuve que entregarla a la Xunta de Galicia con lo cual, actualmente, se denomina Fundación Pública Camilo José Cela. Tu legado, por desgracia, está desperdigado. Los cuadros de Picasso, de Miró, de Zabaleta, etc, lucen en despachos oficiales. Bueno, los que quedan, porque ahí metió mano tu pariente cercano. Fíjate qué amargura: lo que tú quisiste guardar allí para siempre se lo está llevando quien tú no querías que lo hiciera".