La zona de moda de la capital: estos son los mejores bares de Ponzano

Apenas tiene un kilómetro, pero la pequeña calle madrileña situada en pleno Chamberí cuenta con su propio hashtag para los fanáticos de la zona. 'Ponzaning' es lo que hacen los 'ponzaners', ese gran grupo de gente habituado a salir por el centro de la capital española y pasar largas horas en animados bares y cafeterías.

Se trata de la calle más gastronómica de la ciudad, pero eso no quita que unos estén considerablemente mejor que otros. Saber cuáles son los más top lleva tiempo y degustación, por ende, si no quieres perder el tuyo e ir directo al éxito, te detallamos los que no te puedes perder a continuación.

Desde sitios en los que tomarse unas buenas copas bajo una conseguida decoración a los más sencillos en los que predominan las cervezas y tapas, Ponzano se adapta a cualquier estilo de persona que pase por su calle.

Copas, brunch o cerveza: esta es la versatilidad de la calle más gastro de Madrid

Elige si empezar una noche de fiesta o una tarde de relax en plena zona de tránsito madrileño.

La Papaya

Un sitio pequeño, apacible y con neones: ideal para una previa antes de una fiesta. No hay mesas, solo barra, por lo que te encontrarás gente mezclada con otra teniendo infinidad de conversaciones.

Ideal también para unas copas después de trabajar o un tardeo tranquilo, Papaya engancha a la gente por su decoración y producto. El alcohol comercial ni lo olerás, puesto que trabajan con sus propios licores macerados hechos en Madrid.

El Doble

Bajo los clásicos azulejos de Talavera podrás tomarte un par de cervezas. No es el plan más moderno del mundo, pero sí el más apto para todos los gustos y en el que predomina lo importante: la cerveza.

Sus tapas son abundantes y las conservas están expuestas en la misma barra. La cerveza está tan bien tirada que hará que no te puedas tomar solo una, siendo el preludio de una divertida tarde de cañas.

La Florería

Un sitio amplio, divertido y bien decorado que salva cualquier plan sea el día de la semana que sea.

Desde comerte un brunch un domingo por la mañana a uno de sus cócteles de autor rodeado de neones, flores y ventanales, La Floristería se adapta a cualquier plan de la noche madrileña.

Marabú

Si bien los anteriores sitios eran perfectos para un ambiente más relajado (aunque se pudiese complicar en cualquier momento la noche) Marabú sí es específicamente conocido por su ambiente fiestero.

Puedes tapear, ir de vinos o de cervezas, pero llegado un punto de la noche el local se convierte en una pista de baile a la que no tendrás más remedio que unirte. El local también ofrece la posibilidad de cenar tranquilamente y disfrutar de un mood al más puro estilo cabaret.

Maracca

Si en uno de los locales prima la calidad por encima de todo, eso es en Maracca. Puedes tomarte su menú del día si sales del trabajo sin ganas de cocinar ni moverte demasiado.

Por otro lado, si optas por hacerles una visita durante el fin de semana no faltarán sus tapas vanguardistas que fusionan numerosos sabores de la capital ni sus copas acompañadas de la música que reverbera en todo el establecimiento.

El contrapunto de la zona más divertida de Madrid

Aunque Ponzano sea una de las zonas preferidas por los estudiantes y jóvenes de Madrid, bien es cierto que esto ha acarreado múltiples problemas a los residentes de la zona, cansados en numerosas ocasiones del estruendo proveniente de los bares.

También se ha llegado a recalcar la situación en la que se encuentran estos al salir de estos locales: borrachos y causando estragos. Además, esto no solo afecta a la propia calle Ponzano, sino también a aquellas situadas en sus alrededores.