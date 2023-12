Estas son las infraestructuras que transformarán Madrid en los próximos años

Madrid afronta cuatro años clave para el desarrollo urbanístico y de infraestructuras de la ciudad. La mayoría absoluta con la que se alzó José Luis Martínez-Almeida en las pasadas elecciones le permitirá avanzar en las transformaciones prometidas sin necesidad de llegar a pactos con la oposición.

En total, en 2024, el Proyecto de Presupuesto General del Consistorio contempla una inversión de 701,6 millones, de los que 522 millones son inversiones directas y casi 180 subvenciones o transferencias de capital. El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad planea invertir 58 millones, mientras que el área de Obras y Equipamientos ha asignado 279,3 millones. Estas cuantías son una minucia al lado de lo que el gobierno municipal deberá destinar los próximos años para desarrollar las infraestructuras clave que comenzarán a tomar forma ahora. ¿Cuáles son estas infraestructuras?

Soterramiento de la Castellana

En la compaña de los comicios locales, Martínez-Almeida anunció el comienzo de una de las obras que sí o sí deberá ejecutar el Ayuntamiento dentro del desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte. Se trata del soterramiento del Paseo de Castellana entre el nudo norte y las Cuatro Torres. Esta es una infraestructura urbanística clave para conectar ambos lados de esta importante artería, que actualmente solo cuenta con un paso inferior y uno a través de semáforo en uno de sus extremos.

Aunque no se ha desvelado cuál será la inversión, el proyecto de presupuestos da algunas pistas del pago que deberá afrontar el Consistorio en los próximos años: 2,3 millones en 2024, 15 en 2025, 42,7 en 2026 y 70 millones en 2027. En total, 130 millones de euros que el gobierno local pretende tener ejecutados antes de agosto de 2027, momento en el que estaría la infraestructura culminada y en servicio.

La intención es construir una plataforma de 1,5 kilómetros de longitud y 60.000 metros cuadrados, entre Sinesio Delgado y el Hospital de la Paz. El proyecto contempla que toda la lona sea peatonal y ajardinada, aunque habrá carriles para el transcurso de transporte público.

Soterramiento de Ventas

El cubrimiento de la M-30 a su paso el Puente de Ventas fue una de las promesas de José Luis Martínez-Almeida durante la campaña electoral de las elecciones municipales. La iniciativa pretende crear un nuevo espacio urbano de 20.000 metros cuadrados en una plataforma que se creará sobre la M-30, que mejorará la conexión de los barrios de Fuente del Berro y Ventas. En los rénderes del proyecto se incluyen jardines, áreas de juego y de ejercicio.

Recreación del proyecto de remodelación del Puente de Ventas / PP

Si se cumplen los plazos anunciados por el alcalde, las obras deberían comenzar durante 2024, y supondrán una inversión de 460 millones de euros, siempre según lo anunciado. En el proyecto de presupuestos, únicamente aparece una partida de 1,85 millones para 2024, mientras que en 2025 y 2026 se ejecutará 30 y 33,15 millones, respectivamente.

Reforma de Azca

La remodelación de Azca es otra de las grandes transformaciones, en este caso urbanística, que se desarrollará en los próximos años. El distrito financiero de la capital, sede de un abultado número de multinacionales, durante los últimos años ha ido degradándose, convirtiéndose en un lugar inaccesible entre el número de túneles subterráneos y sin iluminación. Además, el ocio nocturno que allí se desarrolla ha provocado numerosos altercados con los vecinos.

Estos sucesos terminaron con una movilización de una parte de los propietarios de edificios de la zona, que se agruparon dentro de Renazca, con la intención de renovar toda el área. Inicialmente, esta sociedad, en la que están inmobiliarias como Merlin Properties, GMP, Monthisa, Corporación Financiera Alba, Cajamar Mapfre, diseñó un proyecto de remodelación y planteó al Ayuntamiento ejecutarla a través de una concesión: ellos pagaban la reforma y a cambio recibían la explotación de las áreas comunes durante 40 años.

Rénder de la remodelación de Azca / Renazca

Esta idea no encajó bien dentro de los partidos de la oposición en el Consistorio, PSOE y Más Madrid, que consideraban que el formato concesional no era el idóneo. Finalmente, no se desarrollará así, sino que se hará como una obra tradicional, sufragada por los presupuestos. La intención de la alcaldía es licitar y adjudicar las obras durante 2024 para que estas comiencen durante 2025 y terminen antes del final de la legislatura, en 2027. El Ayuntamiento invertirá un total de 60,5 millones de euros. Sin embargo, el proyecto de presupuestos solo contempla destinar a esta obra el próximo año 150.000 euros. El resto de la construcción se pagará en los siguientes años: 8 millones en 2025, 18 millones en 2026 y 34,45 millones al terminar, en 2027.

Soterramiento de la A-5

La gran obra a nivel presupuestario, pero también de complicaciones técnicas, es el soterramiento de la A-5. Esta infraestructura, muy exigida por los vecinos, está directamente ligada al desarrollo urbanístico de Campamento, cuyo diseño y puesta en marcha está coordinando el nuevo Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la entidad estatal de suelo Sepes, la propietaria de los terrenos. Aunque tanto el Ayuntamiento como Sepes trabajan de la mano en el desarrollo del nuevo barrio y la reforma de la A-5, el Consistorio ha decidido activar un gran presupuesto para el inicio del soterramiento.

En 2024, el equipo de Martínez-Almeida ha puesto sobre la mesa algo más de siete millones. Se trata de una minucia sobre el coste total del proyecto, más de 417 millones de euros. Según el proyecto de presupuestos, ejecutarán 100 millones en 2025, 150 en 2026, 110 millones en 2027 y otros 50 millones antes de finales de 2028, fecha en la que debería estar finalizada.