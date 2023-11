Luz verde a la primera fase de Madrid Nuevo Norte: los primeros pisos se entregarán antes de 2029

El Ayuntamiento de Madrid da el pistoletazo de salida a Madrid Nuevo Norte, el desarrollo urbanístico más importante del norte de la capital. En concreto, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha iniciado la tramitación de Las Tablas Oeste, el primero de los cuatro ámbitos que forman la que antaño se conoció como Operación Chamartín, que podría ser una realidad a partir de 2029.

En total, este nuevo barrio dentro de Madrid Nuevo Norte abarca casi 205.000 metros cuadrados de suelo y 212.000 de edificabilidad, donde se podrán en marcha 74.000 metros cuadrados de uso residencial, que permitirá la construcción de 741 viviendas. La mayor parte de los futuros pisos tendrán calificación libre, en concreto 58.500 metros cuadrados, mientras 11.700 se destinarán a vivienda de protección pública básica (VPPB) y casi 4.000 metros cuadrados a vivienda de protección pública de precio limitado (VPPL).

Además de la superficie residencial, se destinarán 124.000 metros cuadrados a oficinas, 14.000 metros cuadrados a terciario-comercial, 33.000 metros cuadrados a zonas verdes y espacios libres, 26.600 equipamientos sociales o servicios urbanos y más de 48.000 metros cuadrados para infraestructuras y vías públicas. Las Tablas Oeste es el ámbito más norte del casco urbano de la ciudad, está dentro del distrito de Fuencarral-El Pardo y tiene carácter discontinuo. El nuevo barrio limita con Las Tablas, el sistema de transporte ferroviario, el nudo de Manoteras y la A-1.

Madrid Nuevo Norte, separado en cuatro ámbitos de actuación / Ignacio García

Plazos de ejecución

Crea Madrid Nuevo Norte (antes Distrito Castellana Norte), la promotora del desarrollo urbanístico, participada por BBVA, Merlin Properties y Grupo San José, confía en comenzar las primeras obras de urbanización de Las Tablas Oeste a mediados del año 2025. De cumplir con los plazos, la construcción de las primeras viviendas podría arrancar a lo largo del año 2027. Esto supondría que los primeros pisos de Madrid Nuevo Norte se entregarían a lo largo de 2029.

También, durante el primer semestre de 2024, CMNM espera presentar las iniciativas de ejecución de otros dos ámbitos de la antigua Operación Chamartín, Centro de Negocios y Malmea-San Roque-Tres Olivos. Esto permitiría iniciar las primeras obras de urbanización durante 2026 y la construcción de los edificios a partir de 2028, que empezarían a entregarse alrededor de un año y medio o dos más tarde. Durante 2024 está previsto, además, que Adif, el administrador ferroviario nacional, cierre la transmisión de los terrenos de la operación urbanística a Crea Madrid Nuevo Norte, que pagará 1.245 millones de euros.

El desarrollo urbanístico arrancó su tramitación en la década de los 90, pero hasta 2020 la Comunidad de Madrid no aprobó "con carácter definitivo" la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, un requisito clave para su puesta en marcha. En febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratificó esta decisión, desestimado un total de nueve recursos contra el proyecto al considerar que la actual modificación del planeamiento de la ciudad "no altera la clasificación del suelo ni no conlleva un incremento significativo de la edificabilidad para actividades económicas".

En total, Madrid Nuevo Norte tendrá una extensión de 5,6 kilómetros de norte a sur, una distancia equiparable a la que existe entre Plaza de Castilla y Neptuno. En total, suma una superficie de 3,35 millones de metros cuadrados de superficie, de los que 400.000 serán zonas verdes. Está previsto que se construyan 10.500 viviendas, de las que 2.100 tendrán algún tipo de protección pública.