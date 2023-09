Ayuso impulsa la milla cultural de Chamberí con la construcción de un palacio de eventos para 5.000 personas

Instalaciones del Parque Santander de Madrid / EFE / Kiko Huesca

La Comunidad de Madrid se ha propuesto dar un impulso cultural a la ciudad creando un nuevo polo de atracción en el barrio de Chamberí, una nueva milla cultural al estilo del ya conocido eje del Paseo de Recoletos, pero en el que se integre también el deporte. Este nuevo eje en torno a los Teatros del Canal, el Parque del Santander o las instalaciones deportivas Canal de Isabel II será bautizado como "Milla Canal", pero parece que se queda escaso para las pretensiones del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, así que la dirigente madrileña proyecta en este área la construcción de un nuevo palacio de deportes, una suerte de hermana pequeña para el Wizink Center del barrio Salamanca.

Según ha adelantado la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, dirigida por Mariano de Paco, los técnicos del departamento están ya buscando ubicación para este nuevo pabellón deportivo multidisciplinar, que lo mismo acoja "competiciones deportivas de nivel autonómico, nacional e internacional" como conciertos u otros eventos culturales. La idea es que frente a los más de 15.000 espectadores que puede acoger el Wizink Center, este tenga capacidad para 5.000 personas. De momento, no hay un presupuesto estimado para la construcción de este espacio (el Wizink costó 124 millones en 2002), desde la Consejería prefieren esperar a conocer la partida que les corresponde para 2024 (los presupuestos de 2023 fueron prorrogados por falta de apoyos en la Asamblea).

El objetivo de De Paco no es solo impulsar la actividad cultural y deportiva sino que esta repercuta en los alrededores, creando un espacio "verde y de ocio" atractivo también para la hostelería y que todos los sectores se retroalimenten entre sí. A lo largo de la legislatura se procederá a hacer algunas reformas en la zona deportiva de Canal Isabel II con el fin de convertirlo en un espacio de referencia y abordar una renovación de los Teatros del Canal, no solo de sus infraestructuras si no de los contenidos. Fuentes de la consejería entienden que la oferta cultural de la región parte de una "buena base" pero que precisamente por eso es necesario pararse a pensar en un plan que le dé un nuevo impulso y preparar la red cultural autonómica para ofrecer una oferta con miras al futuro, en el que la Sala Canal Isabel II y el Parque de Santander puedan tener además una "mayor relevancia como espacios culturales abiertos" a los ciudadanos.

En esta búsqueda de nuevos espacios, la consejería también incluye como deberes para esta legislatura definir cuál será el lugar de referencia para los grandes eventos musicales. Las últimas experiencias del festival musical Mad Cool han mostrado las carencias de los lugares elegidos, antes de la pandemia en Valdebebas y en las dos últimas ediciones en Villaverde, según reconocen en la propia consejería. Así que están dándole vueltas a dos opciones: encontrar la manera de que "acondicionar" espacios ya existentes, o romper y establecer uno nuevo con todas las garantías de seguridad y acceso mediante transporte público, es decir, con todos los "requisitos de logística" necesarios.

La Danza, prioritaria

En un encuentro informativo en el que se desgranaron las líneas de trabajo de la legislatura, desde el departamento de De Paco también informaron de que la danza, como viene diciendo la presidenta de la región en sus últimas intervenciones, será un eje clave del área de Cultura, en este caso, de la mano de Educación. El Plan Integral de Danza que se pondrá en marcha contempla la creación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid que tendrá dos sedes, una en los Teatros del Canal y otra en el Auditorio de San Lorenzo del Escorial. La compañía tiene "vocación formativa", pero también pretende ser un foco de atracción turística nacional e internacional. Su estreno está previsto para el primer semestre de 2024. La creación de este Ballet Español refuerza la apuesta de la Comunidad por la danza, que se incluye por primera vez en este curso 2023-24 como enseñanza artística para los alumnos de Educación Primaria.

Familias y hostelería

Otra de las líneas de trabajo será el impulso de los planes culturales y de ocio dirigidos a las familias. La Consejería trabaja con el departamento de Digitalización para poner en marcha una plataforma en la que se puedan volcar todas estas actividades con la idea de promocionar, entre otros, las visitas al Valle de los Neanderthaes en Pinilla del Valle, en cuyo museo la Comunidad ha invertido ya 1,7 millones de euros, el centro de interpretación del yacimiento romano de Alcalá de Henares o las rutas de cicloturismo, entre otras.

Una vez más, el impulso de los planes familiares, además de fomentar las actividades culturales, de ocio o deportivas entre los menores, pretende ser una línea para desarrollar el turismo y la hostelería de la región.