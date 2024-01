Cuidado con los vídeos de 'influencers' en las redes sociales: la mayoría de ellos no son aptos para estar en forma

'Ponte en forma conmigo', 'con estos ejercicios vas a conseguir un cuerpo diez' o 'entrena durante 21 días para tener una espalda fuerte', son los titulares que leemos constantemente a través de las redes sociales en perfiles de dudosa profesionalidad. ¿Cuánta verdad hay detrás de cada llamada de atención?

La fisioterapeuta especializada en readptación de lesiones y atleta de 400 metros en el Club de Atletismo Perceiana Extremadura (Capex), Ana Ginto, recomienda evitar la práctica de vídeos repetitivos que manden mensajes de 'consigue un abdomen de acero'. Si lo que queremos es estar en forma sin lesionarnos debemos "huir de este tipo de titulares absolutistas", ya que normalmente no están cualificados, carecen de base científica y al final se pueden generar otro tipo de patologías, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

"Aunque sea tentador y veamos que están en forma, no es por eso precisamente, hay que poner cordura", advierte. Si queremos cumplir el gran propósito de año nuevo que no es sólo apuntarse al gimnasio, sino ir, tendrá que ser de un modo seguro. Porque si no sabemos correr, deberemos primero empezar a andar. Salir a andar cinco minutos, después diez, quince y así sucesivamente.

"Los influencers por desgracia no siempre están cualificados, aunque algunos de ellos sí promuevan como tal sus actividades y rutinas", denuncia Antonio Duarte, cofundador de Toteemi, un sistema digital que transforma el deporte físico, principalmente outdoor, en un entorno virtual a través de la gamificación de las actividades que los usuarios registran con su dispositivo GPS.

Lo que a uno les funciona no es indicativo de que a otros les vaya a ir bien. "A veces veo contenido en redes que no tienen fundamento ninguno, o que es muy genérico y si alguien se lo toma al pie de la letra puede llevar a equívocos o posiblemente no encuentren los resultados que están buscando. Más que lesivo, es peligroso", asegura la entrenadora personal Sheila más conocida en redes como Sheyfitcoach.

Y tras ese alcance consiguen influir sobre su público, especialmente los neófitos, en prácticas no adecuadas a sus capacidades. Si se aspira a una práctica deportiva de manera intensiva, es necesario ponerse en manos de profesionales que te vayan introduciendo de manera gradual y planificada a la disciplina para no sobrepasar los límites de intensidad o técnica sin la preparación adecuada y evitar lesiones y accidentes, aconseja el creador de la aplicación Toteemi.

Cuando hablamos más específicamente de la técnica de cada ejercicio, hay que tener mucho cuidado con quiénes son nuestros referentes. "Es cierto que muchos influencers que hacen rutinas de ejercicio seguramente lo hagan con toda su buena intención, pero si la técnica no es correcta y la gente lo ve y lo sigue como ejemplo, o se pueden lesionar o no están trabajando adecuadamente, y el foco del ejercicio no será el que debería", apunta Sheyfitcoach quien admite que, por ejemplo, el 80% de los vídeos de planchas para trabajar el abdomen no están bien hechas.

Una gran alarma son los vídeos de influencers en los que hay muchas repeticiones porque es una carga para el cuerpo y no hay un control de la ejecución del movimiento. "No hay un profesional detrás que nos revise la técnica", alerta Ginto. Igualmente, al no poder regular la carga no se puede comprobar la progresión, "uno de los principales principios de entrenamiento". Incluso, si no estamos acostumbrados, "no hay descansos, ni regulación por lo que vamos a estar equivocados y a hacerlo mal", añade.

En este debate, la entrenadora de entrenamiento funcional en diversos boxes de la Comunidad de Madrid, Sheyfitcoach, ha destacado la labor que hacen los influencers no cualificados en fomentar la actividad física, teniendo presente que el peligro existe y que cada persona es diferente, con un objetivo y un estilo diferente de vida. "Hay mucha gente capacitada que ha estudiado para ello y que puede ayudar mucho más a esas personas, pero como no tienen esa visibilidad no llegan a tanta gente, y eso es lo triste de esta situación".

Controla y domina tu cuerpo

La entrenadora aconseja que quien quiera empezar a hacer deporte y no pueda ir al gimnasio deberá hacerlo de una manera paulatina, "poco a poco que empiece con entrenamientos con su propio peso del cuerpo (sentadillas, flexiones, burpees, abdominales...) y cuando controle esos movimientos y haya avances, entonces puede añadirle carga, pero hay que ir poco a poco porque si no es cuando se presentan las lesiones".

Recapitulando, "si quieres empezar a entrenar y nunca has hecho nada antes, intenta empezar en un gimnasio o 'box' donde los entrenadores puedan enseñarte la técnica correcta y puedan adaptar el ejercicio a tus necesidades, si quieres entrenar desde casa, contrata un entrenador personal online o empieza muy progresivamente, lo importante es empezar a moverte. Que no te dé miedo empezar", anima.