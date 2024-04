Tuchel: "Ancelotti es una leyenda, lo que ha hecho por el fútbol como entrenador y jugador es la hostia"

El técnico del Bayern, Thomas Tuchel, arrancó elogiando al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti: “Es una leyenda, lo que ha hecho por el fútbol como entrenador y jugador es la hostia. Es muy caballeroso, humilde, modesto, educado… Extraordinario. El sentido paternal de Carlo con sus jugadores, ese trato... Jugamos contra el Real Madrid, contra el mito, contra la camiseta, por eso va a ser un desafío muy interesante”.

Luego el alemán habló de los puntos que decidirán el encuentro y la importancia de la batalla táctica que librará con Carletto: “La táctica es solo una parte del juego, hay que encontrar un buen balance y darle un plan y soluciones a los jugadores. Para enfrentarte al Madrid debes tener todo el paquete completo. Debes forzar la suerte. Debemos proponer cosas a los jugadores, una mezcla entre disciplina y al tiempo una libertad para que los futbolistas se suelten. Y tenemos también experiencia”.

Tuchel analizó las diferencias entre este Real Madrid y el que se midió a su Chelsea el año que los blancos ganaron la Champions en París: “Ahora no tienen a Benzema, pero está Bellingham ocupando ese rol de 'llegador' que es diferente a Karim. Jude juega de 10, 8, 6… La tarea contra el Real Madrid es tener mucha gente en el ataque y hacerles daño sin abrirse mucho. Tienes un margen mínimo y si te equivocas, lo pagas. Carlo les debe decir, encontrad vuestro sitio. Lo tienen automatizado por el trabajo de Ancelotti”. El técnico bávaro se deshizo en elogios al hablar de Bellingham y su evolución: “Jude es extraordinario. Su evolución, el nivel de personalidad que ha desarrollado... Y hay que tener la presión de esa camiseta, de jugar en el mejor equipo del mundo. Pero maneja las expectativas como si hubiera jugado siempre allí”.

Tuchel advirtió que tiene un pálpito, “Gnbary va a marcar, no sé por qué, pero tengo esa sensación”, y luego habló de lo que aportan Vinicius y Rodrygo: “A Vinicius lo encontramos más por la izquierda, su posición favorita. Ahí es muy clínico, Rodrygo juega entre el 9 y el 11, es más fluido en su posición, es muy bueno en espacios reducidos”. Y terminó apuntando que “cualquier cosa que sea ganar será un buen resultado para nosotros de cara a la vuelta”.

Joshua Kimmich y Harry Kane después del gol del Bayern Munich. / Tom Weller/dpa

Kimmich: "El Bayern-Real Madrid es un partido para gourmets"

Josua Kimmich fue el jugador elegido para hablar en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid. El alemán, que está jugando de lateral con Tuchel, analizó lo que supone el choque y cuál puede ser la clave: “Creo que son dos grandes clubes y es difícil de dar un pronóstico. Ellos tienen una gran experiencia, han ganado muchos partidos. Ahora contra el Leipzig no fueron el mejor equipo, pero se clasificaron. Confían en sus calidades y es peligroso por eso. Debemos hacerlo nosotros también. No tenemos que escondernos”

Kimmich habló de Ancelotti, al que tuvo como entrenador en el Bayern: “Es una persona muy exitosa. En todas partes donde estuvo ha tenido éxito. Yo con él en la primera temporada no jugué tanto, pero metí goles. Y en la segunda sí jugué, pero no tuvimos éxito. Le respetó mucho”. El lateral tendrá que vérselas con Vinicius, sobre lo que comentó lo siguiente: “Vinicius es uno de los mejores regateadores en el uno contra uno. Es difícil que lo marque un solo jugador porque por eso somos un deporte colectivo. Va directamente al gol y no es solo uno contra uno”. También elogió a su compatriota Kroos: “Toni le da al equipo una seguridad y un dominio con el balón. Tiene mucha experiencia y lleva muchos éxitos en su mochila”

Kimmich descartó la suerte para explicar los éxitos del Real Madrid: “Lo del Real Madrid no es solo suerte. Hace dos años, cuando ganaron la Champions le dieron la vuelta a cada partido. Se nota que creen en sus puntos fuertes y saben que pueden marcar hasta el final y derrotar a cualquier equipo. No es suerte solo”.

Y habló de la dimensión de un choque que “todos quieren ver. Un partido de semifinal de Champions es algo especial y si es ante el Real Madrid es más especial aún. Es un equipo tremendo y es un partido para gourmets del fútbol”. Además, añadió, “no cumplimos los objetivos de la temporada y eso hace este partido más importante. Jugamos muy bien en Champions, pero hemos sufrido duras derrotas en Liga. Este partido será especial”. Terminó apuntando una motivación extra para el Bayern: “En 2020, cuando ganamos la Champions, no hubo público y queremos vivir otra vez aquello con nuestros aficionados. Es algo muy emocional. Hay que obtener un buen resultado y tener una buena base para la vuelta”