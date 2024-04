Ancelotti: "Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barça, su continuidad es una decisión correcta”

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en las horas previas al partido que medirá al Real Madrid con la Real Sociedad este viernes a las 21:00 en Anoeta. El técnico italiano no escondió que tiene pensado hacer cambios en el once para el choque de Donosti. "El desgaste en los últimos partidos ha sido grande y hay jugadores que no se han recuperado al 100 por 100. Courtois va a estar disponible para jugar contra el Cádiz y tengo que pensar el once para San Sebastián, incluida la portería”.

Pese a los posibles cambios, Carletto tiene clara que el equipo saldrá a ganar: "Faltan siete puntos para ganar la Liga y hay que sumarlos lo antes posible. Lo estamos haciendo muy bien y hay buena dinámica. Para preparar los próximos partidos de Champions la idea es sacar lo máximo en Liga y ganar es lo mejor. En San Sebastián hay que ganar, competir y luchar".

Respaldo a Xavi

Preguntado por la decisión del Barcelona de mantener a Xavi en el banquillo, el italiano respaldó la decisión de Joan Laporta: “Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barça, conoce bien el club y su continuidad es una decisión correcta”. Incluso justificó el cambio de opinión del técnico culé: "Hay que respetar los cambios de opinión. No hay nada escrito. Cambiar de opinión está permitido. ¿Cuántas veces lo he hecho yo?”.

También se le preguntó por las polémicas en el clásico y las declaraciones del presidente azulgrana pidiendo la repetición del partido: "“No me molestó que se hablará de la crítica en el Clásico. No me molestó nada que se hablase de eso porque no nos afecta nada ahora que estamos tan bien. Todos os habéis dado cuentas de por qué hacen estas declaraciones. Son opiniones y las palabras se las lleva el viento”.

Sin Bellingham ni Mendy

Ancelotti también habló de los jugadores que están tocados y eran dudas para Anoeta: "Bellingham ha tenido un problema de estómago esta noche y Rodrygo tiene una gripe. Mendy no va a viajar, está bien, pero prefiero que se quede aquí a trabajar para el partido de la Champions”. El brasileño es el único de los tres que ha entrado en la convocatoria para San Sebastián.

Finalmente, habló de Arda Güler ("está bien y está disponible. Pero cambiar cuando el equipo está bien es complicado”), de Militao ("ha mejorado su nivel, todavía no está la cien por cien”) y de Vinicius, de quien afirmó que "una de las mejores características de Vini es la continuidad en el juego Aún tiene margen de mejoría en los movimientos sin balón. Creo que va a mejorar porque tiene la humildad necesaria”.