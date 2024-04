El Real Madrid busca un lateral izquierdo y un central: Davies, Yoro, Saliba, Scalvini, Renan…

Peina el Real Madrid el mercado en busca de un defensa para reforzar el flanco zurdo de su zaga. Sin prisa, pero sin pausa. La salida de Nacho y la falta de consistencia en el carril izquierdo, en el que Ferland Mendy convence en lo defensivo, pero inquieta en lo ofensivo, mientras con Fran García ocurre lo inverso, han provocado que el club busque un hombre para el carril o un central versátil que pueda ocupar también esa demarcación.

Mendy genera dudas y Davies ha dado el paso

El futuro de Mendy está en el aire pese a que Ancelotti le ha definido como "uno de los mejores laterales izquierdos del mundo defensivamente". Sin embargo, en las oficinas no termina de convencer su falta de consistencia con la pelota en los pies. Eso ha provocado que se activase la negociación para fichar a Alphonso Davies, el lateral canadiense del Bayern de Múnich. Un jugador que no ha respondido a las ofertas de renovación de los muniqueses porque quiere forzar su marcha al Real Madrid este verano, aunque no termina contrato hasta 2025. Los representantes del jugador y el club ya habrían llegado a un acuerdo, pero su salida depende del precio que ponga el Bayern, que se verá obligado a venderlo ahora que ya tienen la certeza de que no va a renovar.

La próxima semana se miden Real Madrid y Bayern en las semifinales de las Champions y el canadiense será el protagonista del choque, toda vez que parece claro que su futuro será blanco porque así lo ha decidido el jugador. Mientras los muniqueses le ponen precio para iniciar la negociación con el Real Madrid, desde Baviera se habla del interés del Bayern por Mendy, lo que abarataría enormemente la operación, que en la Casa Blanca se esperaba que no superase los 40 millones de euros.

Rafa Marín por Nacho y otro de futuro

El tema del relevo de Nacho no corre prisa a la secretaría técnica del club porque tanto José Ángel Sánchez como Carlo Ancelotti y Juni Calafat han dado el visto bueno al regreso del canterano Rafa Marín, internacional sub-21 que está cedido en el Alavés, donde se ha ganado un puesto en el once de los babazorros. Marín cubriría la marcha de Nacho como cuarto central por detrás de Eder Militao, Antonio Rüdiger y David Alaba. Sin embargo, en el club se rastrea con especial dedicación el mercado de centrales pensando en una renovación que no se debería demorar mucho porque tanto Alaba como Rüdiger tienen ya 31 años.

Hay varios nombres anotados en la agenda de Calafat y Sánchez, nombres que siguen desde hace meses y que en alguno de los casos ha generado movimientos de acercamientos del club blanco para conocer la intenciones de los jugadores para el futuro. El nombre que suena con más fuerza es del zaguero del Lille Leny Yoro, que está representado por Jorge Mendes. El agente portugués, que ha sido uno de los que más jugadores ha llevado al Bernabéu en los últimos tiempos (Cristiano, Mourinho, Di María, Coentrao, Pepe o Asensio), pero ahora no está bien visto en los despachos blancos y ha volcado toda su actividad en el Barcelona. Además, el París Saint-Germain se ha mostrado interesado en el jugador para suplir a un Marquinhos que comienza a enfilar su salida del Parque de los Príncipes.

Leny Yoro le disputa una pelota a Aubameyang en un partido entre el Lille y el OM / LAP

Otro jugador que gusta a los blancos es William Saliba, el central francés del Arsenal de 23 años, al que se le compara con Raphael Varane, quien también aparece en la lista de los candidatos a sus 30 años. Saliba tiene contrato con el Arsenal hasta 2027 y su valor ronda los 70 millones. El internacional francés está cómodo en el Emirates y Arteta cuenta con él, pero los blancos lo tienen en su lista. Además, Saliba es natural de Bondy, como Kylian Mbappé, con quien mantiene una buena amistad.

Hay más nombres en la lista como el del central alemán del Milan Malick Thiaw, el del portugués del Sporting Gonçalo Inacio, el del italiano del Atalanta Giorgio Scalvini (del gusto de Ancelotti) o el brasileño del Zenit Robert Renan (apuesta de Juni Calafat). Y así, sin urgencia, pero con la mente puesta en un futuro más inmediato que lejano, los ejecutivos blancos peinan el mercado buscando un central, posición que se ha disparado en precio hasta alcanzar casi la cotización de los delanteros. Es la pieza que le falta al puzle de Florentino para cuadrar una plantilla con mucho futuro cargada de jugadores contrastados a nivel internacional pese a su temprana edad como Vinicius (23 años), Rodrygo (22), Bellingham (20), Valverde (20), Camavinga (21), Tchouameni (24), Endrick (17)...