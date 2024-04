La 'Operación Salida' del Real Madrid, pendiente de Lunin, Dani Ceballos y Arda Guler

En las oficinas del Real Madrid se trabaja a destajo para dejar todo atado antes de que finalice la temporada y comience la Eurocopa. Entre los refuerzos que llegarán aparecen los nombres de Kylian Mbappé, pendiente de cerrar la fecha de presentación, y Endrick Felipe Moreira de Souza, el delantero de 17 años del Palmeiras. Hay mucha más incertidumbre en la ‘Operación Salida’ en la que ya hay marchas confirmadas, renovaciones cerradas y casos que están aún por decidir su desenlace.

Luka Modric, jugador del Real Madrid, celebra el pase a semifinales del conjunto blanco. / AFP7/EUROPA PRESS

El adiós de Luka Modric

Luka Modric ha completado su mejor semana del año como jugador del Real Madrid. Su salida al campo en el Etihad, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions, dio aire al equipo, y aunque falló el penalti en la tanda aprobó con nota. Y ante el Barcelona fue titular, capitán y jugó su último Clásico, dejando alto el listón en un partido que sirvió para certificar el título de Liga con una victoria en el descuento.

Sin embargo, el croata no vestirá el año que viene el dorsal número 10 del Real Madrid. El 30 de junio dejará de ser jugador blanco y está en su mano seguir vinculado al club porque Ancelotti le deslizó que si quería integrarse en su cuerpo técnico sería bienvenido. Pero el centrocampista sigue disfrutando saltando al césped y pese a sus 38 años cuenta con varias ofertas para la próxima temporada. Por un lado la de Arabia Saudí que recibió el año pasado, y que se mantiene vigente, por otro una de la MLS estadounidense, y para concluir una tercera de Croacia, donde Velimir Zajec, presidente del Dinamo Zagreb, le ha abierto las puertas del club para que se retire en el club en el que comenzó. En el Real Madrid creen que la pasión de Luka por seguir jugando al fútbol le llevará a elegir una de estas tres ofertas y estirará un año más su carrera.

Real Madrid - UD Almería / Daniel Gonzalez

Nacho se marcha

Modric es uno de los que saldrá a final de temporada. Otro que se marchará es Nacho. El central, que solo ha vestido la camiseta del Real Madrid, ha confirmado al club que al concluir la temporada dejará de ser jugador blanco. Romperá así 13 temporadas ininterrumpidas como futbolista de la plantilla blanca y lo dejará siendo capitán del primer equipo y después de levantar como tal su primer trofeo, la Supercopa.

El propio Nacho ha confirmado que su intención es no quedarse en España para no enfrentarse al Real Madrid y parece que han tomado ventaja Milan e Inter, que han manifestado su interés por hacerse con sus servicios. También en Inglaterra hay clubes que planean poner una oferta sobre la mesa del central madrileño. Pero Nacho siempre ha mirado a la MLS como un destino probable, ya que le llama la atención Estados Unidos como plan de vida para iniciar una nueva etapa con sus hijos. El jugador, de momento, se ha mostrado muy discreto respecto a su futuro ya que prefiere esperar a que se resuelva la temporada y no distraerse mientras lucha por la Liga y la Champions.

El extraño caso de Arda Güler: de leyenda del Real Madrid a poder quedarse sin ficha. / Real Madrid

Las salidas de tono de Arda Guler le condenan

Entre los que tienen contrato, pero no están contentos con su situación, aparecen Dani Ceballos y Arda Guler. El turco apunta a que será cedido después de protagonizar varios desencuentros con Carlo Ancelotti, quien nunca le ha señalado ni en público ni en privado. Su comportamiento no ha gustado en la planta noble y no quieren que se convierta en un problema, por lo que se le buscará un club para que tenga minutos y se vaya fogueando en un club que juegue en Europa.

Carlo Ancelotti y Dani Ceballos hablan tras ganar la Champions con el Real Madrid en París. / Archivo

Dani Ceballos se cansó de esperar y perder trenes

El caso de Ceballos es diferente. El sevillano no ha tenido los minutos que esperaba tener y se ha cansado de esperar su oportunidad. Se perderá la Eurocopa, otro tren que pasa porque en el Real Madrid no tiene sitio, y solo le queda elegir destino porque es una pieza cotizada en el mercado y hay muchos clubes interesados, empezando por el Betis, cuyo problema es que no alcanza las cifras de otras ofertas.

Real Madrid - RB Leipzig / JJ Guillén

La incógnita de Andrei Lunin

Otro capítulo abierto es del de Andrei Lunin, el portero ucraniano que tiene contrato hasta junio de 2025, pero que ha mostrado su hermetismo sobre su futuro. Tanto él como su esposa advirtieron en su momento que apostarían por un lugar en el que disfrutase de minutos, pero una vez que se ha hecho con la portería del Real Madrid tras la lesión de Thibaut Courtois, hay que esperar a ver en qué situación queda con el regreso del belga. La buena actuación en el Madrid le ha abierto mercado y será él quien decida si se queda o se marcha al final de temporada.

Lucas Vázquez, en el Real Madrid - FC Barcelona. / Juanjo Martín

Lucas Vázquez se ha ganado la renovación

El último nombre que estaba en el aire era el de Lucas Vázquez. El gallego, que cuajó ante el Barcelona su mejor partido de los 342 que ha jugado con la camiseta blanca, acaba contrato en junio y el Real Madrid aún no se había puesto en contacto con él para ofrecerle la renovación. El jugador había manifestado su intención era quedarse en el club, pero tras el partido ante el Barça dijo que ahora no es momento.

Lucas tendría mucho mercado porque a sus 32 años aún tiene un par de años al máximo nivel. Ancelotti ha sido claro al señalar a Lucas como “uno de los jugadores claves en la buena marcha del equipo, un jugador que siempre suma y que nunca pone problemas ante mis decisiones”. El de Curtis volvió a ser clave en la tanda de penaltis en Manchester y ante el Barcelona provocó un penalti, marcó un gol y dio una asistencia. El partido más completo que ha hecho esta temporada, siendo despedido por la afición con una ovación cerrada. Y eso ha empujado al club a acelerar las gestiones para cerrar una renovación que se ha ganado con su conducta intachable.