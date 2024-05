Cabify ejecuta una veintena de despidos en el 'staff' mientras prepara su salida a Bolsa

Cabify / Cabify

Entre enero y abril de este año, Cabify ejecutó una veintena de despidos en España. La compañía de VTC justifica estos despidos como un proceso de reestructuración del equipo. "Las desvinculaciones no afectan a la hoja de ruta de la compañía ni al plan estratégico", reconocen desde la entidad, en un paso más al camino trazado por la empresa: debutar en el parqué.

Los planes para salir a Bolsa de Cabify, sobre la que fuentes próximas al BME declinan hacer comentarios, fueron anunciados en enero de 2023, cuando se señaló que, incluso, el grupo de movilidad había trabajado con Morgan Stanley como coordinador global de la futura oferta pública de venta (OPV). No obstante, entre noviembre y abril de este año, la compañía ha ido postergando un proceso que no se vislumbra, por el momento, en el corto plazo.

A día de hoy, la empresa de movilidad fundada por Juan de Antonio se encuentra en pleno proceso de salida de Rakuten, quien fuera principal accionista de la tecnológica. En este camino, Cabify captó financiación por 110 millones de dólares, unos 101,6 millones de euros, con participación de Orilla Asset Management (sociedad de inversión de la familia directa de Francisco Riberas (Gestamp) y AXIS a través de Fond-ICO Next Tech, entre otros inversores.

El pasado otoño, reestructuró su deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que le adeuda 60 millones de euros. El pasado año tenía que hacer frente a la amortización de casi la mitad de ese préstamo, junto con 18 millones en 2024 y otros tantos en 2025. En enero de este año, la compañía de movilidad levantó 15 millones de euros de deuda a través de una ronda liderada a través del brazo inversor de 'startups' de BBVA llamado Spark.

Reordenación laboral

Precisamente, todo el proceso de reordenamiento financiero ha ido acompañado de una reestructuración interna de la compañía en cuanto a su personal laboral.

Según explican estas fuentes, este reordenamiento interno comenzó entre octubre y noviembre cuando, en las reuniones de cargos ejecutivos e intermedios de la empresa, denominadas all hands, se comenzó a hablar de ElPlanTM. Esta estrategia supondría unos mayores ratios de trabajo en la compaña. Este cambio de estrategia, en noviembre del pasado año, coincide con el lanzamiento de la Fundación Cabify y la compañía, según reconocen fuentes internas, comienza a enfocarse en ebitda.

No obstante, en febrero de este año, la empresa de movilidad organiza otro all hands en el que anuncia un cambio en la retribución de los trabajadores, dando un mayor peso al bonus frente al fijo. "Tuvieron que realizarse hasta tres reuniones para explicar los objetivos de consecución del bonus, enfocado en objetivos de consecución de ebitda, GMV - gross merchandise value, que se calcula como la suma total del valor bruto de las ventas- y rendimiento personal", señalan fuentes cercanas a la empresa quien reconocen que, desde ese momento, comenzaron a salir trabajadores de la compañía por su propia voluntad.

Un mes más tarde, en dos tandas, una a mediados de marzo y otra a mitad de abril, es cuando se ejecutan los despidos. En total, según las fuentes consultadas, fueron cerca de 29 personas las que salieron de Cabify, un número que, según la legislación laboral española, se queda a un solo despido de tener que activar un ERE. "Entre la gente despedida había de todo, desde gente de departamentos más estrictos hasta jefes de ingenieros de nivel 5 (con entre cuatro y seis años en la compañía)", apuntan.

"Desde Cabify agradecemos el trabajo de todos los profesionales que han estado en la compañía, y trataremos de apoyar y acompañar a los afectados y afectadas para que puedan encontrar una nueva oportunidad laboral lo antes posible", señalan.

Este proceso coincidió, además, con la venta de cientos de licencias de VTC que Cabify previamente había ganado en los tribunales al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

No obstante, la compañía destaca sus números de empleo al contar con unos 600 empleados en España y 1.200 a nivel global, "con un crecimiento en el último año (2023) de la plantilla del 22%. Cabify sigue buscando talento para poder reforzar diferentes áreas de la compañía, como reflejan las más de 40 vacantes que actualmente tiene abiertas".