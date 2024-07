Centros Único tiene el futuro en el aire: liquidación, venta a un fondo o a un competidor

Parte del equipo de Centros Único

El terremoto desatado por la entrada en concurso de acreedores de Centros Único deja en el aire el escenario futuro de las clínicas de depilación y estética, controlada en cerca de un 70% por sus fundadores, los empresarios Azucena Rubio y Jorge Cabrero, y que está participada por el fondo Oquendo. La incertidumbre entre los afectados y trabajadores se abre paso desde que esta semana se hiciera pública la solicitud del concurso, un proceso que se llevará a cabo una vez que el juzgado en el que caiga el procedimiento, previsiblemente el mercantil nº18 de Madrid, designe al administrador concursal.

Fuentes cercanas a la compañía, quienes quieren que el proceso en los juzgados se inicie antes del 1 de agosto, fecha que marca el inicio del periodo inhábil de los tribunales, alertan de varios escenarios. Por un lado, se apunta a la liquidación y la venta de pequeñas unidades productivas. El daño reputacional y las deudas financieras, señalan, son demasiado elevadas. "Se ha creado una ola demasiado grande que hace casi inviable el futuro de la empresa". Tras el proceso de reestructuración acomedita en el juzgado de lo mercantil 7 de Madrid a finales de febrero de este año con el pool bancario, formando por Caixabank, Banco Santander, BBVA, Banc Sabadell y Caja Rural de Navarra, que aumentaba los vencimientos de la deuda y requería de nuevas aportaciones de capital de los fundadores, la realidad es que a la banca, según ha podido saber Activos, vertical económico de Prensa Ibérica, se le adeudan unos diez millones de euros.

Fondo o competidor

Para que el proceso avance, el concurso debe publicarse en el BOE, algo que todavía no ha sucedido. En este sentido, otro escenario podría ser la entrada de un socio que trate de salvar la compañía o minimice el impacto ya producido a los afectados. En este sentido, según apuntan desde el entorno de la empresa, hay un par de interesados en quedarse con varias unidades productivas una vez que se someta a liquidación y se reparta en lotes. El interés por Centros Único se reparte entre un competidor directo y un fondo, de los que no ha trascendido el nombre, aunque no descartan que cuando las fases del concurso se sucedan, el apetituo aumente.

La realidad de Centros Único, que fue a finales de junio cuando solicitó el concurso, es que a día de hoy, el proceso afecta a seis de las sociedades que integran las clínicas de depilación y estética, entre las que se encuentra su matriz, Mosea Investments, (participada en un 71% por Pagani Investments, el vehículo de inversión creado por sus fundadores) que es la que acumula mayor cifra de pasivo. El resto de filiales que cuelgan de Mosea se denominan La Gavia. De ahí que, como señalara Facua, se vieran afectadas las tres empresas que operaban bajo esta marca: La Gavia Asesores, La Gavia Asesores Médico y La Gavia Tenerife.

No obstante, hay que recordar que Centros Único cuenta con 60 centros activos, que podrían acabar viéndose afectados según el desarrollo del procedimiento, y 20 franquiciados, en principio, sin estar afectados por el concurso. Por otro lado, según señalan distintas fuentes del proceso, a los 274 trabajadores afectados por el ERE ejecutado en febrero por sus malos resultados, ahora se sumarían otros 130 siendo un total de 400 los empleados despedidos.

Más allá de la asignación del administrador concursal, en el destino de la compañía tendrán que decir mucho los diferentes despachos de abogados participantes en el proceso. La propia compañía, en el concurso está asesorada por la boutique especializada en derecho de insolvencia RSGM Abogados. El pool bancario, por su parte, cuenta con los servicios legales de Squire Patton Boggs. Por su parte, Oquendo, el fondo de capital riesgo que en 2016 entró en el capital de la compañía, para apoyar a su vez a Hestá asesorada por Garrigues. No se descarta que aparezcan despachos especializados en asesoramiento a consumidores para armar las reclamaciones de los diferentes créditos articulados por entidades para financiar sus tratamientos de estética.

¿Crisis del sector?

El sector de depilación y estética se ha encontrado con dificultados en los últimos meses. Por un lado, Hedonai "que fue adquirida por el fondo Sherpa en 2017 por 20 millones de euros, que ha estado en concurso de acreedores desde este año y que según apuntas distintos medios parece haber recibido una oferta para hacerse con su red de clínicas. Por otro lado, más recientemente, a mediados de diciembre de 2023, Centros Ideal cerró sus establecimientos y dejó en el aire miles de tratamientos entre sus clientes. Esta compañía contaba con aproximadamente un centenar de centros operativos en España y una plantilla cercana a los 1.500 trabajadores.