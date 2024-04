Lola Lolita confirma los detalles del 'Lola Lolita Land' y desvela la fecha para comprar las entradas

Si hay una influencer en España que continúa conquistando cifras inalcanzables, esa es Lola Lolita, quien se alzaba con el Premio Ídolo Tiktoker por tercer año consecutivo en la edición de este año. Con más de 12 millones de seguidores en esta plataforma y cerca de 4 en Instagram, la ilicitana habría desvelado hace apenas unos días el que será su mayor proyecto hasta la fecha.

Junto a su amiga y compañera de profesión Marina Rivers, Lola Lolita aprovechaba su participación en el podcast '¿Te la sabes?', para desvelar los primeros detalles del 'Lola Lolita Land', el mayor evento creado por la influencer en su carrera profesional. Otras creadoras de contenido como María Pombo o Dulceida, ya cuentan con sus propios festivales y eventos musicales, como son el 'Suavefest' o el 'Dulceweekend' respectivamente.

@lolalolitaland ❤️🧚‍♂️🎡🌸🦋LOLALOLITALAND🦋🌸🎡🧚‍♂️❤️ 15 de junio,autocine de Madrid 😏🤫 Apartir de mañana veréis el spot por la tele 💅🏼 ♬ sonido original - Lola Lolita Land

Fechas y entradas

Dejando claro que su máximo objetivo de este 2024 es que "el 'Lola Lolita Land' vaya genial", la de Elche aprovechaba para anunciar los primeros detalles del evento que tendrá lugar el 15 y 16 de junio en el Autocine de Madrid. La influencer explicaba que "es algo que no se ha hecho nunca en España, me gusta hacer cosas que la gente no ha hecho antes. Es un concepto de feria con atracciones todas 'customizadas' con color y foodtrucks, habrá un escenario con música. Todo en un recinto, cuando llegas allí entras en mi mundo, todo súper divertido y colorido. La función es que te lo pases bien y disfrutes, es un mundo para todas las edades", señalaba Lola.

Días después, la tiktoker anunciaba lo que todos sus fans estaban esperando. Y es que, las entradas para 'Lola Lolita Land' estarán disponibles este martes, 30 de abril: "Vengo con un súper notición, y es que las entradas salen el 30 de abril. Recordad que el 15 de junio es cuando se va a celebrar, pero ya podéis comprar las entradas. Daros prisa, que luego querréis venir y no tendréis entradas para comprar", concluía la influencer en su última publicación. Los tickets estarán disponibles en la web oficial del evento www.lolalolitaland.com.