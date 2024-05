El momentazo de Paz Padilla en un tren de Nueva Delhi con un producto de Mercadona: "Tengo mono"

Si por algo se caracteriza Paz Padilla es por su sentido del humor y espontaneidad allá donde va. Tal es así, que uno de sus últimos vídeos publicados en Tiktok ha hecho reír a más de 214.000 personas que han presionado el botón de 'me gusta'. La publicación alcanza cerca de 2 millones de reproducciones en la plataforma, en la que los seguidores de la actriz se rinden ante su sentido del humor y diversión que carga a todos lados.

El vídeo, tomado en un tren en Nueva Delhi, India, muestra a Paz Padilla bromeando con una de sus adicciones: "Cuando vas en un tren a la india y te entra mono de pipas", escribe en el vídeo. La presentadora coge su maleta de la parte alta del vagón, la abre en su propio asiento, y de ella saca uno de los productos más míticos de Mercadona, como son sus pipas aguasal.

"Pagaría por viajar con esta mujer"

Automáticamente, la reacción de la protagonista de 'Te falta un viaje', causa las risas de todos los viajeros, que no dudan en compartir con ella las pipas que trae. En el vídeo aparece Paz Padilla repartiendo sus pipas con la población india que viaja en el mismo vagón que ella, llegando incluso a retar a varias mujeres en una competición de comer pipas.

Sus más de 2,8 millones de seguidores no han dudado en compartir sus reacciones con la presentadora, dejando claro que estarían encantados de vivir una experiencia así con ella: "Yo pagaría por irme de viaje con esta mujer, debe ser una experiencia única pero creo que la mandíbula y el estómago me acabarían doliendo de tanto reírme", escribe un usuario en los comentarios de la publicación, que no para de crecer en lo que a comentarios, visualizaciones y 'me gusta'.