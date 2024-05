Adiós a tu freidora de aire si metes esto dentro de ella: no lo hagas nunca

La freidora de aire es el utensilio de cocina de moda que han adoptado muchos hogares. Su sencillez y su rapidez para cocinar los alimentos han conquistado y hay miles de recetas. Las redes sociales han contribuido a esta difusión, hay cientos de cuentas dedicadas a la cocina, pero algunas ya se dedican exclusivamente a platos creados mediante la 'airfryer', como se la conoce en su traducción al inglés. Una de las ventajas es que deja una textura similar a la fritura en aceite, aunque como se incluye mucha menos cantidad, los alimentos absorben un porcentaje bastante menor de grasa.

Sin embargo, debido a la novedad de este electrodoméstico, no todo el mundo sabe cuidarlo adecuadamente. Es importante mantenerla muy limpia con diferentes trucos para que no se contamine la comida y para que siga funcionando durante todo el tiempo posible. Además, también hay que informarse previamente de qué alimentos se pueden cocinar con ella.

Es fundamental: nunca metas esto en tu freidora de aire

Cada vez más gente utiliza la airfryer como sustituto al horno o a la fritura con una sartén repleta de aceite. También hay recetas novedosas especiales para este artilugio por sus cualidades específicas. Sin embargo, hay un tipo de sustancia que no debes meter en la cesta bajo ningún concepto: los líquidos. No hay que olvidar que este electrodoméstico funciona gracias a una resistencia eléctrica que, si se ve salpicada podría, no solo dejar de funcionar, sino que podría producirse un cortocircuito que, incluso, podría generar una chispa o fuego.

Por ello, olvídate de hacer sopas, cremas, purés, consomés o salsas en una freidora de aire. De igual modo, no podrás tampoco cocer ningún alimento mediante el llenado de agua del cajón de tu airfryer, puesto que dejaría de funcionar. En todo caso, si quisieras calentar alguno de estos platos, podrías hacerlo si los colocas en un recipiente apto.

Por otra parte, si utilizas algun producto de limpieza o sustancia líquida para higienizar la freidora de aire, saca el cajón y límpialo por separado. Además, procura que no caiga ninguna gota en las partes más delicadas del electrodoméstico y recuerda siempre acometer la limpieza con el aparato desenchufado.