Culpan a las influencers: la obsesión por las rinoplastias en redes que deja a cientos de jóvenes acomplejadas

"Mi nariz es mi imperio romano". La frase que cientos de jóvenes repiten incansablemente en Tik-tok tras ver que sus referentes en redes sociales se someten constantemente a operaciones estéticas que cambian su aspecto por completo. María Pombo, Paula Gonu, Rocío Osorno, Marta Soriano, Anna Padilla, Marta López Álamo, y ahora Sofía Suescun. Estas son tan solo algunas de las influencers, creadoras de contenido o simplemente famosas que han decidido cambiar el aspecto de su nariz en los últimos años.

No solo rinoplastias, sino aumentos de pecho, retoques estéticos con ácido hialurónico en labios, frente, ojeras, pómulos o mentón, liposucciones y un sinfín de tratamientos médicos a los que las influencers se someten para encajar en un mismo patrón de belleza. En él, las protagonistas son la delgadez, la piel perfecta, la nariz pequeña y recta, los labios carnosos, el vientre plano o el pelo brillante y perfecto.

"No puedo ver a una influencer más con la cara amoratada"

Sin embargo, la realidad es otra. Los cuerpos son diversos, las narices no son rectas, y las estrías, poros o arrugas están presentes en la gran mayoría de la población. Una población que cada vez se siente más acomplejada debido a la propaganda que las creadoras de contenido hacen sobre la medicina estética y las operaciones, que ellas publicitan con plena normalidad. Y es que, en la mayoría de casos estas operaciones de alto coste, forman parte de una colaboración con clínicas de medicina estética.

Jóvenes como Leticia (@leticoco en Tik-tok) han decidido alzar la voz y alertar de la peligrosidad detrás de este auge y promoción de las rinoplastias y demás retoques estéticos. Según ella misma dice en su vídeo, "mi nariz es normal, y me pienso que tengo la nariz del capitán Garfio. Todo el día pensando en mi nariz, es mi imperio romano y no puedo más", denuncia la joven. Además de la excesiva banalización de la cirugía estética, Leticia critica los altos precios, que según ella "están carísimas, de 7.000 a 13.000 euros si es con un doctor que me guste", zanja.