Laura Matamoros explica su dieta y recibe una dura crítica de una profesional del fitness

Los influencers se han convertido en las personas de referencia de muchos usuarios, especialmente adolescentes con demasiadas inquietudes que adoptan hábitos, estilos e incluso compran productos que ven en sus creadores de contenido favoritos. Eso es precisamente a lo que se dedica Laura Matamoros, quien tras una larga trayectoria televisiva en realities de Telecinco como 'Gran Hermano' o 'Supervivientes', ha pasado a hacer de las redes su trabajo.

Sin embargo, muchos expertos en psicología y otras áreas que abordan la salud mental han alzado la voz para criticar los discursos perjudiciales por parte de los creadores de contenido. Y es que, en muchas ocasiones los influencers hablan de temas de los que no tienen apenas conocimiento o recomiendan cosas que no todos creen ser aconsejables para un público tan vulnerable.

Alba Rus, experta en fitness, critica a Laura Matamoros

Laura Matamoros ha sido criticada por una profesional del mundo del fitness y la alimentación tras haber compartido su alimentación en su perfil de Instagram. La experta ha asegurado que está "engañando" a sus seguidores, y ella no se cree "lo que vende" la exconcursante. La hija de Kiko Matamoros ya fue criticada hace unos días cuando desveló que su objetivo era quedarse "seca" a base de ejercicio físico.

Tras las críticas recibidas, la influencer ha publicado una fotografía con una hamburguesa en la mano y ha aprovechado a lanzar una indirecta a los que cuestionan su alimentación: "Para los que me preguntan por mi dieta...", escribe. Alba Rus, experta en fitness comenta que "veo estas cosas y me sangran hasta los ojos. La gente que no entiende del tema se lo creerá, pero las venas en el abdomen no son de comer hamburguesas. No vendas que comes lo que quieres y estas así porque vas al gym, estas así porque haces dieta estricta, dilo y punto, no hagas paripes", zanja.