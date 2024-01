Adiós al título de 'persona maravillosa' de Toñi Moreno: los comentarios gordófobos de la presentadora que encienden las redes

El pasado miércoles, Toñi Moreno, reconocida presentadora de Canal Sur y del programa 'Gente maravillosa', protagonizaba uno de sus momentos más controversiales al hablar con una tiktoker estadounidense que comparte su día a día en España. Bella aparecía en el programa para contar sus costumbres andaluzas preferidas, pero lo que debía haber sido una agradable conversación acabó con el llanto de la creadora de contenido en un vídeo que subió a TikTok.

Lo que comenzaba como una inocente charla acerca de los cabestreros, esos hombres con un dominio desmesurado sobre los bueyes y que admiraba enormemente Bella, acababa con la risa forzada de la misma y los polémicos comentarios de Toñi impregnados en las redes sociales.

La intervención de la presentadora ha servido para poner sobre la mesa los comentarios gordófobos que vive gran parte de la ciudadanía en su día a día, ya sea por redes sociales o presencialmente. Así, Bella lanzaba un mensaje de concienciación al terminar de contar destrozada su experiencia con Toñi: "Tu valor no se basa en tu físico".

La tiktoker que carga contra Toñi Moreno en su TikTok

Mientras Bella se reía en el programa y mantenía un rato agradable, Toñi no dudaba en cortarla y mostrar asombro por el cuerpo de la joven. Según la presentadora, "parecía más delgada", y tenía la firme certeza de que se había puesto un filtro para avivar esa ilusión óptica.

Detrás de cada cuerpo hay una historia. Hoy he sido invitada por la segunda vez para hablar en directo en el programa de Toñi Moreno. He ido para hablar sobre los vídeos que hago sobre cosas que admiro de españa/ andalucía. Y lo que encuentro es Toni Moreno diciendo "dime la verdad, usas filtro, estás mucho más delgada en el video de tiktok, será por que has comido muchas lentejas". Hoy en Dia estos comentarios sobran. He ido para hablar sobre mis vídeos, no de mi físico, ni si he comido muchas lentejas. A todos que escucháis comentarios que tristemente son muy comunes, que sepáis que tu valor no se basa en tu físico. Hablar mal de otros dice más sobre ti que sobre ellos. Por favor pensad antes de hablar, todos estamos luchando nuestras propias batallas.

"¿Te has metido un filtro? Dime la verdad. Estás mucho más delgada", preguntaba riéndose, mientras Juan Carlos González no paraba de recalcar lo guapa que estaba la invitada, queriendo quitar hierro al asunto. No obstante, Toñi lanzaba poco después otro dardo: "¿O son las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos?".

Mientras el programa transcurría, Bella dejaba pasar lo ocurrido pero, momentos después, mostraría su desencanto con la presentadora a la que tanto admiraba: "Opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso", denunció en TikTok. "Estoy muy decepcionada, ya que Toñi es alguien que admiraba muchísimo, y, hoy en día, que diga estos comentarios una mujer a otra mujer, me parece tristísimo", sentenciaba.

La sección de comentarios de TikTok de Bella se llenaba de mensajes de apoyo, lamentando el mal rato de la estadounidense y las desafortunadas afirmaciones de la presentadora en directo hacia ella.

No obstante, Toñi parecía darse cuenta de su metedura de pata y publicaba un comunicado en X (anterior Twitter) esta misma mañana para disculparse: "Ayer le pedí disculpas personales a Bella. Fue un comentario desafortunado, y no me expresé bien. Siento haberle hecho daño, y por supuesto no hubo intención".