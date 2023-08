Laura Matamoros sufre un accidente durante sus vacaciones: "De lo que no hay...esa soy yo"

Laura Matamoros sufre un accidente de vacaciones / Redes

1 Se lee en minutos EPE



Tras su mediática ruptura con el padre de sus dos hijos Matías, de 5 años, y Benjamín, de 2, Laura Matamoros vive su primer verano de soltera lejos del que ha sido su pareja durante años, Benji Aparicio. La hija de Kiko Matamoros ponía rumbo a las Islas Mauricio para disfrutar de un viaje de ensueño rodeada de amigos: desde bucear con ballenas, hasta jugar al golf o hacer rutas imposibles, han sido algunas de las actividades que la influencer ha aprovechado para hacer en sus vacaciones.

Y es que, aunque también ha disfrutado de la compañía de sus amigos y de la fiesta en las islas, Laura Matamoros dejaba claro que necesitaba desconectar de su rutina, y esta aventura había sido "de las mejores experiencias de mi vida", resaltando su felicidad lejos de Benji Aparicio. Sin embargo, un pequeño inconveniente habría asustado a la influencer, quien compartía la anécdota con sus seguidores a través de su perfil de Instagram.

Laura Matamoros sufre un accidente con un boogy

Noticias relacionadas

Laura Matamoros comenzaba adelantando que "no os vais a creer lo pardísima que soy", dejando claro que lo iba a tomar con humor. Acto seguido, la influencer explicaba el accidente que había sufrido con un boogy: "Me he caido del boogy que no os podéis imaginar la leche que me he dado... Y ya no os quiero ni contar después las risas" asegura Matamoros.

Un incidente que hizo saltar las alarmas de sus acompañantes, pero que ahora se toman con humor debido al buen estado de Laura, quien zanjaba el comunicado con un "de lo que no hay... esa soy yo". Sea como sea, Laura Matamoros atraviesa una de sus mejores etapas tras su separación de Benji Aparicio, de quien no parece acordarse durante su estancia en las Islas Mauricio.