Un influencer sorprende con su método para haber sobrevivido a lo de la Sociedad de la Nieve: "Y punto"

Todo el mundo habla de la misma película en los últimos días: 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, que acumula un total de 13 nominaciones a los Premios Goya, que se celebrarán el próximo 10 de febrero. Entre ellas, Mejor dirección, Mejor película y Mejor actor revelación, con Matías Recalt como candidato. Y es que, se trata de un film que consigue no dejar indiferente a nadie con la crudeza de la historia que se esconde detrás del largometraje de Bayona.

Es por eso, que ya han sido muchos personajes públicos los que han querido dar su opinión sobre la película que está arrasando en cines y que se postula como favorita junto a '20.000 especies de abejas' en la próxima edición de los Premios Goya. Sin embargo, hay alguien que ha querido ir más allá a la hora de dar su opinión, y ese ha sido el influencer gastronómico Peldanyos, que ha aprovechado para compartir cómo él habría sobrevivido en 'La sociedad de la nieve'.

@peldanyos Así habría sobrevivido yo a lo de La Sociedad de La Nieve. Y punto. ♬ original sound - peldanyos

Peldanyos tiene claro que él habría sobrevivido

"Habrían salido factibles y más a posteriori, viendo lo que ha pasado", comienza asegurando ante la atenta mirada de su pareja. Peldanyos explica que "el primer día, si no tengo lesiones aparentes, me pongo a correr como si estuviera loco, estoy en mi 'peak' de reservas de energía, estoy recién aterrizado, me pongo a correr hasta ver tierra firme y llego, desde el minuto uno y en una dirección fija. Al final acabas saliendo de la montaña", señala.

Su pareja, Marta, contradice al influencer asegurando que "ellos tardaron diez días en llegar, empezó el deshielo en la montaña, osea que tú te comerías tormentas, no podrías dormir por las noches, morirías de hipotermia, además no tendrías carne ni comida porque no habría vida", expresa la joven. Un Peldanyos convencido continúa alegando que "da igual. Yo estoy comido, yo antes de subir a ese avión habré comido, estoy servido y en el momento en el que caigo, si no tengo lesiones, puedo exprimir todo mi potencial para salir de esa montaña. Cuanto más me espere, más hambre tendré, más frío pasaré y más mermado estará mi cuerpo", zanja el joven.