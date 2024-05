No sólo es baraka (ni Milei)

El líder de Vox, Santiago Abascal (i), y el presidente de Argentina, Javier Milei (d), durante el acto ‘Viva 24’. / A. Pérez Meca

Después de este fin de semana, hay que quitarse el sombrero y reconocer al presidente del Gobierno una capacidad innata para arrimar el agua a su molino y sacar tajada política y electoral de cualquier cosa que le suceda y que a otro político, a cualquier otro político, podría ponerle en un serio aprieto. A Pedro Sánchez, no; él lo convierte en una oportunidad, como el yudoka que utiliza en su beneficio el empuje de su oponente.

Las informaciones no desmentidas sobre las actividades profesionales de su mujer, Begoña Gómez, podrían haber significado una carga de profundidad de alto riesgo para un Gobierno que ya navega en medio de la tormenta, pero en apenas un mes el presidente ha conseguido darle la vuelta: ya no son las cartas de recomendación de su esposa a empresas que optan a concursos públicos, sino la “máquina del fango” de algunos medios de comunicación y periodistas; ya no son las reuniones con empresarios que negocian un rescate millonario del Gobierno, sino el choque con el presidente de Argentina amigo de Abascal.

Los cinco días de reflexión que se tomó el presidente después de que un juez incoara diligencias previas sobre las actividades de su mujer podían haber significado un desgaste de calado, pero Sánchez se revolvió con un claro éxito de Salvador Illa en las elecciones catalanas y, ahora, su conocida ‘baraka’ le ha servido en bandeja los exabruptos del presidente argentino Javier Milei, invitado en España por el líder de Vox.

La desmesura de Milei ha sido un nuevo balón de oxígeno para Sánchez a sólo cuatro días del inicio de la campaña para las elecciones europeas. En un contexto de crecimiento de la extrema derecha en todo el continente, que a buen seguro confirmarán los comicios del 9J, Sánchez se erige en uno de los pocos líderes europeos con capacidad para confrontar con ella directamente.

Sostienen en el PP que Abascal es el mejor aliado de Sánchez y desde este domingo el Gobierno y el PSOE ya pueden repetir la estrategia electoral que tantos réditos les supuso en las generales de julio gracias a Vox y su acto en Madrid con Meloni, Orban y Le Pen, además del inefable Milei.

Cierto es que Óscar Puente, el ministro que más rápido desenfunda en X, acusó previamente al mandatario argentino de “tomar sustancias”, pero las palabras de Milei han sido aprovechadas por el Gobierno para elevar el choque a conflicto diplomático entre dos países amigos e implicar a las instituciones europeas, en el primer acto de la campaña electoral para las europeas.

Sánchez tiene ‘baraka’, evidentemente, pero también agilidad de reflejos para darle la vuelta a su favor al resbalón de un contrario un domingo cualquiera. Eso y la bisoñez de sus rivales lo hacen muy difícil de batir.

