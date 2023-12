'La sociedad de la nieve' nominada al Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa

La película española La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, logró una nominación a la 81 edición de los Globo de Oro a mejor película extranjera, informó este lunes la organización de los premios.

Los otros filmes que optan al galardón en dicha categoría son la francesa 'Anatomy of a Fall'; la finlandesa 'Fallen Leaves'; la italiana 'Io Capitano'; la estadounidense 'Past Lives' y la estadounidense-británica-polaca 'The Zone of Interest'.