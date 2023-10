Isabel Pantoja, aislada de su entorno por problemas de 'salud emocional': "No es capaz de levantar la cabeza"

Isabel Pantoja sufre problemas de salud emocional / Redes

Isabel Pantoja atraviesa una etapa personal de lo más complicada, pues aunque su relación con Anabel Pantoja sea idílica y juntas se estén recorriendo España en su última gira, la relación de la tonadillera con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja no se encuentra en un buen momento. Mientras que con Kiko Rivera se distanció este verano tras el mediático problema de salud que casi acaba con la vida del DJ y cantante, Isabel Pantoja no acudió a la boda de su hija con Asraf Beno.

Su ausencia en el enlace de su hija dió mucho que hablar, incluso creyéndose que la tonadillera recibió alguna indirecta en los discursos de la ceremonia. Según adelantó la periodista Beatriz Cortázar, Isabel Pantoja habría tomado una drástica decisión para el día de su muerte: "Ella no quiere un velatorio ni un funeral, ella no quiere a nadie. Ella quiere irse sola, acompañada por un núcleo muy reducido", asegurando que no está dispuesta a que sus hijos acudan al funeral en caso de que la relación entre ambas partes no mejore con el tiempo.

Anabel Pantoja se ausenta del cumpleaños de su tía

Isabel Pantoja lleva un mes sin cogerle el teléfono a Anabel Pantoja

Ha sido el periodista Antonio Rossi quien ha desvelado el verdadero motivo por el cual Isabel Pantoja no acudió a la boda de su hija: "Se estaba cuidando algo que se tiene que cuidar, sé que estaba preocupada. No tiene nada que ver con lo del ojo", comienza asegurando Rossi. Y es que, no se trataría de un problema de salud como se había rumoreado en los útimos días, sino que sería un problema de estrés: "Creen que lo que le atormenta es la gran deuda que tiene. El problema de salud que tiene no es tan grave. Tiene un problema de salud emocional. No es capaz de levantar cabeza", señala Rossi.

Un problema que la ha alejado de sus familiares y amigos, y que mantiene a la tonadillera aislada en su domicilio y aislada del foco mediático, pues según argumenta el periodista, "ella se ha vuelto más hermética desde que volvió de la gira americana. No levanta la cabeza emocionalmente", llegando incluso a perder la relación con su sobrina Anabel, quien ha sido su mano derecha durante la gira: "Lleva sin cogerle el teléfono casi un mes. Nadie de la familia sabía dónde estaba Isabel, se fue sin su hermano porque quería pasar esta historia sola, solo con determinada gente. Hasta donde yo sé, Isabel Pantoja está bien", ha zanjado Antonio Rossi.