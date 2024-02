Todas las 'rajadas' de Mateu Lahoz contra los árbitros desde que se retiró: "Es una locura anular ese gol"

Después de su retirada del arbitraje profesional la pasada temporada, Mateu Lahoz ha enfocado su carrera en los medios de comunicación como colaborador habitual en programas deportivos, siendo comentarista de los partidos de LaLiga y de la Champions tanto en la COPE como en Movistar. El valenciano, que ha estado presente en dos Mundiales, una Eurocopa, una final de la Champions League y ha arbitrado más de 300 partidos del más alto nivel, se ha convertido en uno de los azotes del CTA con sus críticas ácidas a los que fueron compañeros suyos.

Conocido por sus extensas explicaciones a los jugadores durante los partidos, el excolegiado fue siempre un firme defensor del colectivo arbitral. Sin embargo, desde que ya no forma parte de él, Mateu Lahoz no ha dejado de criticar las decisiones de sus excompañeros jornada tras jornada. Estas son las 'rajadas' más destacadas de Mateu contra el colectivo arbitral.

El mal uso del VAR: "Nos vamos a cargar el fútbol en España"

El pasado mes de diciembre, el exárbitro cargó contra el mal uso del VAR, tras las polémicas recibidas por las diferentes interpretaciones de jugadas similares en el caso de las manos o fueras de juego. "El fútbol no es de los árbitros. Nosotros debemos ser facilitadores del juego y el VAR es una herramienta para el fútbol. Y ahora mismo no se está utilizando bien", decía en 'El Partidazo de COPE'.

"Los árbitros somos deportistas, necesitamos ayuda e independencia. Y si no, nos vamos a cargar el fútbol en España, y lo digo desde el paradigma cultural de que en 2030 vamos a albergar un Mundial", destacó Mateu, que no cree que el VAR esté solucionando las polémicas arbitrales en el fútbol.

La publicación de los audios del VAR:" Estamos parcheando demasiado y eso no beneficia al fútbol".

Mateu Lahoz también mostró su preocupación por las situaciones a las que se enfrentarán sus excompañeros tras conocerse que se publicarían los audios en los que el árbitro de campo revisen la jugada en el videoarbitraje, advirtiendo: "Ojalá ninguno tenga que pagar un peaje". Su comentario final fue una reflexión sobre las actuales circunstancias del fútbol: "Estamos parcheando demasiado y eso no beneficia al fútbol".

El exárbitro Antonio Mateu Lahoz. / EFE

Las quejas del Celta por los errores arbitrales: "Es normal que el celtismo vea fantasmas"

El pasado mes de noviembre, el Celta manifestó que se sentía perjudicado por los errores arbitrales en siete de los doce partidos que se habían disputado hasta el momento. El conjunto vigués señalaba a los goles anulados a Strand Larsen ante Real Madrid y Las Palmas. Fue entonces cuando el valenciano se dirigió a la afición celtista para dar su opinión.

"Espero que el Comité Técnico de Árbitros, con todos sus colegas árbitros, empiece a reflexionar sobre lo que está pasando, porque la gente ya no entiende por qué entra el VAR o por qué deja de entrar. No estamos haciendo bien las cosas, es normal que vean fantasmas, pero animo al celtismo a que no los vean", aclaraba en el programa de Movistar.

La justicia da la razón a Canales, expulsado por Mateu: "No podemos coartar la libertad de expresión de las personas"

La justicia dio la razón a Sergio Canales por la sanción tras las declaraciones contra Mateu Lahoz en la pasada temporada, en la que dijo que su expulsión en un partido contra el Cádiz por protestar fue "premeditada", lo que supuso una sanción de cuatro partidos para el jugador.

"No tuve la oportunidad en aquel momento de explicar lo que había pasado. Me alegra que hayan podido acceder a los audios y resolver la situación. Es bueno que podáis escuchar a los árbitros y que haya más transparencia, no hay nada que esconder", dijo. Además, Mateu Lahoz aclaró que si ahora le han dado la razón (a Canales), es porque "hoy en día no podemos coartar la libertad de expresión de las personas. En este caso, él podía pensar que estaba premeditada, pero eran dos protestas que no tenían ningún sentido, podría haber tenido más paciencia teniendo en cuenta que era el minuto 97, pero eso mismo pensé yo en ese tipo de jugada".

La explicación tras las acusaciones de Messi: "Leo me llamó tras el partido de Holanda y me pidió disculpas"

En los cuartos de final del Mundial de Qatar en los que Argentina ganó a Países Bajos en penaltis, Messi criticó duramente a Mateu Lahoz tras el partido. "Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA no puede poner un árbitro así para un partido tan importante en el que el árbitro no esté a la altura. El árbitro lo hizo mal en todo el partido, siempre te jugaba en contra. El último gol no era falta. Dentro de la cancha ves que te quiere inclinar el partido", declaró el argentino sobre el césped del estadio de Lusail.

Leo Messi celebrando un gol con la selección argentina / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Meses después, ya como comentarista, Lahoz se mostró reticente ante la poca protección que tienen los árbitros. "Es una lástima porque hemos compartido muchos partidos que en ese dijera que yo no era apto, es una pena, además, que en el aquel momento no nos permitieran explicarnos". Además, el exárbitro aclaró que el argentino le pidió disculpas después de aquel encuentro: "Leo Messi me llamó después del partido de Holanda en el Mundial y me pidió disculpas por las duras palabras que me dirigió durante el partido. Era un Messi diferente en ese partido".

Gol anulado al Leipzig ante el Real Madrid: "Es una locura anular un gol por eso"

La crítica más reciente ha llegado tras el partido de ida de las semifinales de la Champions del Real Madrid ante el Leipzig, en el que anularon un gol al equipo alemán por una supuesta interferencia a Lunin. Ante ello, Mateo Lahoz estalló en los micrófonos de Movistar. "Esto es lo que no puede ser. En el campo te puedes confundir como deportista, pero el VAR está para este tipo de cosas. Esto es una locura. Afortunadamente para el equipo español. Es una locura anular un gol por eso. Esto no es fútbol", dijo.

Posteriormente, Lahoz se reafirmó en 'El Partidazo de COPE': "No podemos buscarle tres patas al gato, de verdad. El gol del Leipzig debería haber subido al marcador. Tenemos que ser honestos. Si esto le pasa a un equipo español nos llevaríamos las manos a la cabeza".

En definitiva, el exárbitro valenciano no tiene pelos en la lengua a la hora de opinar sobre las decisiones arbitrales de cada jornada y de analizar el trabajo de los que hasta hace menos de un año eran sus compañeros.