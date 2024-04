La eterna rivalidad entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, en 10 capítulos

El Real Madrid y el Bayern de Múnich se han enfrentado tantas veces en la mejor competición del fútbol del Viejo Continente que ya hace tiempo que se ganó la consideración de “Clásico europeo”. El partido de ida de las semifinales de la Champions League este martes en Alemania supondrá el vigesimoséptimo partido oficial disputado entre los dos gigantes europeos que se han saldado con 12 triunfos blancos, 11 de los germanos y tres empates. Entre ambos clubes suman casi 200 títulos oficiales, incluidas 20 Ligas de Campeones, 14 para los blancos y otras seis para los bávaros.

Nunca han disputado una final europea, es cierto, pero su rivalidad y su histórico antagonismo estético (en el sentido futbolístico) siempre se ha traducido en choques de máxima tensión desde la primera vez que se vieron las caras en Europa. Son dos grandes que parecen predestinados a encontrarse en el camino hacia el título continental más codiciado. Por las buenas, pero si hace falta, como demuestra la historia de sus enfrentamientos, también por las ‘malas’. Este es un repaso por 10 de esos momentos más polémicos.

Nada más acabar el partido, un aficionado madridista salta al campo, corre hacia el árbitro y le propina un puñetazo . Si la cosa no fue a más fue porque el jugador del Bayern Uli Hoeness consiguió reducir al agresor. Después apareció la policía y detuvo al hincha. Sin embargo, de forma misteriosa, aquel hombre logró escapar y retornar a la grada donde le aguardaban su esposa embazada, un hermano y su cuñada. Muchos años después se conocieron los detalles de su arranque de ira. El agresor tenía 26 años, respondía a las iniciales de J. D. P. y reconoció que su padre le había dejado de hablar durante dos años.

Era la primera vez que el Bayern y el Madrid se veían las caras en la Copa de Europa. Y aquel estreno no estuvo exento de polémica. En el partido de ida de las semifinales, disputado en el Santiago Bernabéu, los 110.000 espectadores que acudieron al coliseo blanco celebran el gol de Roberto Martínez a los siete minutos de juego, pero poco antes del descanso Gerd ‘Torpedo’ Müller logra el empate para los alemanes. El partido se va calentando en el césped y en la grada. El portero de la selección alemana, Seep Maier le rompe la nariz al goleador madridista al despejar de puños un balón en el área. El arbitraje del austriaco Linemayer no satisface a los blancos, que reclaman inútilmente dos penaltis.

No fue una buena idea la de acudir a Múnich a disputar un amistoso cuando el equipo que ya dirigía Vujadin Boskov (“Fútbol es fútbol”, dixit) apenas llevaba una semana de entrenamientos. Enfrente aguardaba un equipo ya en la recta final de la preparación, con el inicio de la Bundesliga a la vuelta de la esquina. Era el Madrid de los García (Pérez García, García Navajas, García Remón, García Hernández…). El equipo acudía con las bajas de Juanito y Del Bosque , pero eso no justificaba que al descanso en el marcador luciera un deshonroso 7-0 . El desastre quedó fijado finalmente en un 9-1 que se recuerda con regusto en la capital de Baviera. Hoeness hizo aquel día tres goles, y Rummenigge otros dos . El británico Laurie Cunningham marcó el gol ‘del honor’ para el Real Madrid desde el punto de penalti. Boskov trató de salir de aquella nefasta contienda con una frase también para el recuerdo: “Prefiero perder un partido por nueve goles que nueve partidos por un gol” .

Los cuernos de Augenthaler (con perdón) (22 de abril de 1987)

El partido de vuelta se presenta en el Bernabéu ante una afición deseosa de venganza. El equipo que entrena el neerlandés Léo Beenhakker mezcla a la Quinta del Buitre con jugadores ya veteranos. Los blancos salen a por todas. Santillana anota el 1-0 en el minuto 28 de juego, pero el marcador ya no sufrirá más modificaciones. Y eso a pesar de que el Bayern se quedó con 10 jugadores sobre el campo tras la expulsión de Klaus Augenthaler, un rudo y contundente defensor alemán que agredió al delantero mexicano Hugo Sánchez antes del descanso. El jugador del Bayern enfila el túnel de vestuarios y realiza un gesto a la grada imitando los cuernos de un toro sobre su cabeza. El Bernabéu se enciende. “Hugo Sánchez me provocó y me agredió. Yo repliqué”, dijo en su descargo Augenthaler.

La noche se fue estropeando. El cancerbero belga del Bayern, Jean-Marie Pfaff, anestesió cada acometida blanca y no hubo remontada. Los ultrasur protagonizaron algunos altercados, que provocaron la protesta de la delegación alemana y también las críticas de Ramón Mendoza, presidente de la entidad madridista en ese instante.