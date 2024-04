Última hora de la decisión de Pedro Sánchez, en directo: el PSOE arropa a Sánchez en el comité federal: "Pedro, quédate, estamos contigo"

El PP confía en la falta de respaldo social a Sánchez tras la movilización en Ferraz: "Haga lo que haga, le pasará factura"

A 24 horas de que el presidente del Gobierno confirme si continuará o no en la Moncloa, la resaca que deja la concentración del socialismo a las puertas de Ferraz no ha implicado para el PP “una muestra de apoyo” más allá de la militancia del PSOE, y aseguran que Pedro Sánchez ha ido “tan lejos” en su último movimiento que “le pasará factura”. En el entorno más próximo a Alberto Núñez Feijóo llegan a afirmar ya que “haga lo que haga”, el lunes se producirá “una comparecencia a título póstumo”. Aunque en Génova siguen sin ver la dimisión como un escenario -"no dejas pasar cinco días para marcharte", reiteran en la cúpula- sí cunde la sensación de que “cada vez se complica más constuir un relato de continuidad", al no ver cumplidos los objetivos que el presidente buscaba con su carta como revulsivo social.