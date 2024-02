Todo sobre el VAR : ¿por qué a veces interviene y otras no?

El VAR (Video Assistant Referee) aterrizó en el fútbol como una herramienta que reduciría las polémicas y traería decisiones más justas. Sin embargo, con el tiempo se ha demostrado que las discrepancias entre equipos no cesan, aunque exista la mejor de las tecnologías.

Y es que detrás de toda inteligencia artificial, hay decisiones humanas que son continuamente criticadas. Muchos aficionados aún no entienden cuándo interviene este sistema y cuándo no, ya que en muchas ocasiones, hemos visto cómo el videoarbitraje ha intervenido en jugadas, cuando, posteriormente, en otras idénticas, se ha remitido a la decisión del árbitro que está sobre el terreno de juego, sin consultar este sistema. Es por ello que te contamos por qué a veces interviene el VAR y otras no.

¿Qué jugadas revisa el VAR?

El VAR tiene como objetivo ayudar al árbitro principal a evitar errores graves y manifiestos durante el transcurso del partido. El árbitro asistente en la sala VOR (Video Operations Room) es el que avisa al árbitro principal en el caso de que se produzca ese "error claro, obvio y manifiesto o un "incidente grave inadvertido en relación con un gol, un penalti o una tarjeta roja directa.

Por tanto, según el protocolo de la IFAB (International Football Association Board), el árbitro principal será siempre el que tome la decisión final: "Solo el árbitro podrá iniciar una revisión; el VAR (y el resto de miembros del equipo arbitral) únicamente pueden recomendar al árbitro que esta se lleve a cabo".

¿Por qué hay penaltis en los que interviene y en otros no?

Como el VAR solo interviene, o recomienda al árbitro cambiar su decisión inicial, cuando es un error claro y manifiesto, que haya pasado desapercibido, existen muchas jugadas de penalti que el sistema considera jugadas de apreciación. Es decir, que puede existir un pequeño contacto, pero que no es un "error claro, obvio y manifiesto".

Es en estas "jugadas de apreciación" en las que el reglamento indica que el árbitro principal es quien debe de tomar la decisión, sin intervención del VAR. Y es precisamente en estos casos donde suele haber mucha polémica, porque algunos aficionados sí que lo consideran un contacto claro, que merece revisión.

VAR / Archivo

Por otro lado, sí que interviene el sistema de videoarbitraje en estas ocasiones, ya que se consideran fallos evidentes:

Si no fue falta o fue afuera del área.

o fue afuera del área. Si la pelota salió del campo en la jugada del penal.

en la jugada del penal. Si existe un fuera de juego en la jugada.

en la jugada. Si hubo una falta previa del equipo atacante en la jugada.

del equipo atacante en la jugada. Si hubo invasión con incidencia del equipo atacante.

Tarjetas rojas

Las tarjetas rojas pueden cambiar el transcurso de un partido, pues suponen la expulsión directa de un jugador. Una vez más, el sistema de videoarbitraje interviene en estos casos cuando considera que hay un error manifiesto. Es decir:

Si el colegiado no saca una tarjeta roja que correspondía o si es expulsado incorrectamente.

o si es expulsado incorrectamente. Gestos ofensivos , insultantes o humillantes. No se utilizará para leer labios.

, insultantes o humillantes. No se utilizará para leer labios. Identificación de identidad de un jugador.

Por el contrario, no interviene en casos de expulsiones por doble amonestación.

Gol o no gol

En las jugadas de gol, el sistema de videoarbitraje solo va a intervenir en esos fallos evidentes que indica el protocolo. Estos son:

Comprobar si el balón ha entrado en su totalidad .

. Si la pelota salió del campo en la jugada del gol.

en la jugada del gol. En un fuera de juego en la jugada del gol.

en la jugada del gol. En una falta del equipo atacante en la jugada del gol.

En definitiva, el VAR sí que hace del fútbolun deporte más justo, ya que interviene en los "errores claros, obvios y manifiestos", que anteriormente podían pasar desapercibidos. Por el contrario, no intervendrá en las jugadas de leve contacto, consideradas "de apreciación", ni aunque impliquen un posible penalti, ya que normalmente son jugadas muy subjetivas en las que es el árbitro principal es el que debe tomar la decisión.

Solo intervendrá en el caso de que el VAR lo considere un fallo evidente o recomiende la revisión. Y por eso, en caso de duda, es el colegiado quien tiene la última palabra, exista la tecnología que exista.