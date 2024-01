¿Cómo pueden filtrarse los audios de la sala VAR? Esto dicen los exárbitros

Desde que se filtraron los primeros audios entre el colegiado Hernández Maeso y Hernández Hernández en la sala VAR del partido del pasado domingo entre el Real Madrid y Almería, se ha producido una consecución de filtraciones de muchísimas jugadas polémicas, publicados por el medio 'Jijantes', dirigido por Gerard Romero. Audios que no hacen más que caldear el ambiente y abrir una guerra entre clubes, árbitros e incluso directivos. De la posible roja no pitada a De Paul en el derbi de Copa del Rey a un posible penalti de Vinicius sobre Araujo en el clásico de LaLiga.

Estos audios son estrictamente confidenciales, solo el CTA tiene acceso a ellos y serán públicos en caso de que el árbitro de campo vaya a revisar una jugada, recomendada por el colegiado del VAR. Nunca podrán salir a la luz cuando se trate de otra jugada que no haya sido revisada en el monitor. Entonces ¿Cómo es posible que hayan salido a la luz?

¿Cómo pueden filtrarse audios de la sala VAR?

Iturralde González apuntó al protocolo de las contraseñas como una posibilidad para explicar las filtraciones. El exárbitro y colaborador de la Cadena SER, explicó en 'El Larguero' que estos audios los gestiona una empresa de Barcelona, llamada ERIC. "A los árbitros les dan unas contraseñas que luego tienen que cambiar. Todas las contraseñas se las dan a todos los árbitros para que entren en la plataforma y se bajen los audios de sus partidos", dijo. Además, el excolegiado vasco puntualizó que, "si esa contraseña no se ha cambiado y algunos árbitros o exárbitros tienen esas claves, han podido escucharlo todo, tanto los audios que han salido en la televisión como los que no".

Fotograma en el que se percibe la posible agresión de Vinicius a Pozo durante el Real Madrid - UD Almería. / EL GOLAZO DE GOL

Estrada Fernández, por su parte, abría otra posibilidad en 'El Desmarque': las líneas de 'streaming' que tienen acceso a los audios del CTA. "Yo creo que en el contrato hay hasta seis líneas de 'streaming' con acceso a los audios, que pueden utilizar Medina Cantalejo (presidente del CTA), Rubinos Pérez (adjunto a la presidencia), Carlos Clos, Undiano Mallenco (Comisión Técnica del comité) y vete tú a saber quién más", dijo. Además, el colaborador del programa de radio y excolegiado afirmó que el CTA tomaría cartas en el asunto: "Me consta que hay una guerra interna en el Comité por lo que ha sucedido".

¿Qué hará el CTA al respecto?

La Federación ya denunció a la Guardia Civil las filtraciones de los audios del VAR del Real Madrid-Almería. Además, el Comité Técnico de Árbitros ha iniciado una investigación interna para intentar conocer cómo se han producido estas filtraciones, que siguen sucediéndose día tras días. Además, según apuntó Iturralde en 'El Larguero', los partidos ya no podrán ser seguidos por 'streaming' por los árbitros del CTA, como medida preventiva: "Ahora ya no se van a seguir para que no pueda ser pirateada esa señal. Los seguirán por 'Movistar +' o por 'Dazn', como todos".