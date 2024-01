Se filtran dos audios más del VAR: la posible roja a De Paul en el derbi y un penalti sobre Araújo en el 'clásico'

Los audios del VAR se están convirtiendo en un arma arrojadiza por las filtraciones que está publicando el medio 'Jijantes', dirigido por Gerard Romero. A fragmentos como en el que Hernández Hernández, responsable del VAR en el polémico partido frente al Almería, obviaba una posible agresión de Vinicius a Pozo se han unido dos revelaciones más este jueves. La primera tiene que ver con una acción que se produjo en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Tuvo como protagonista a Rodrigo de Paul.

"De Paul sí tiene tarjeta: se la he cantado antes"

En el minuto 99 de la primera parte de la prórroga del partido que terminó con la clasificación del conjunto rojiblanco, el argentino pisó sin balón a Carvajal al borde del área del Real Madrid en un intento por robar la pelota. La cartulina amarilla habría supuesto la expulsión del mediocampista del Atlético. Cuadra Fernández, árbitro de campo, señaló la infracción, aunque no le mostró la roja.

El colegiado mantuvo una conversación con la sala VAR en la que también interviene una de sus jueces de línea. De ella se deduce cómo desde la dirección arbitral concluyen que era falta clara. Entre el conjunto de 'trencillas' hay una duda sobre si De Paul ya tenía o no una cartulina amarilla previa. Cabe señalar que al tratarse de una jugada que debería haber sido castigada con amarilla, el VAR no podría entrar en ella si Cuadra Fernández no la sancionó previamente.

La conversación completa es la siguiente: "Cuidado, ojo. Tiene tarjeta. Abajo, se queja abajo. Le pisa, sí, sí, le pisa. ¡Qué va a ser tarjeta si toca el balón claramente! Le pisa un poquito. De Paul no tiene tarjeta. De Paul sí tiene. Ah sí, es verdad. Ah no. Sí, sí, si tiene. Sí tiene, sí tiene, sí tiene tarjeta. Se la he cantado antes, por agarrón, por sujetar".

El penalti sobre Araújo y la nevera a Hernández Maeso

No es el único audio desvelado por 'Jijantes'. En otra conversación se habla de un posible penalti no pitado a Tchouaméni cometido sobre Araújo. Se habla de que le ponen la mano por encima, pero finalmente no pitaron la pena máxima. "Le pone la mano por encima, por supuesto, pero nunca, nunca hay penalti" y "la del agarrón la veo al límite" son algunas de las frases que aparecen en el audio. En este partido era Gil Manzano el que estaba en el campo con Cuadra Fernández en el VAR. El 'clásico' del 28 de octubre terminó con resultado favorable de 1-2 para el Real Madrid.

Este terremoto arbitral ya se ha cobrado la primera 'víctima'. Días después del polémico Real Madrid-Almería, Hernández Maeso, ha sido enviado a la nevera y no pitará ningún partido esta jornada tras las críticas recibidas por sus decisiones. El que sí trabajará este fin de semana es Hernández Hernández, encargado del VAR durante este partido. Estará presente en el Real Sociedad - Rayo del sábado.

Frente a estas filtraciones, la RFEF presentó el pasado martes una denuncia a la Guardia Civil y mantiene abierta una investigación interna tras los mencionados sucesos, considerando que "es extremadamente grave que se haya extraído este material audiovisual y espera que se encuentre una respuesta cuanto antes para depurar responsabilidades".