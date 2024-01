Hernández Hernández obvió la posible agresión de Vinicius a Pozo: "Vámonos al vivo"

Este lunes se ha filtrado el audio de la conversación que mantuvieron Hernández Maeso y Hernández Hernández en los momentos posteriores a la jugada en la que Vinicius se saca de encima al jugador del Almería Pozo, que se produjo en el minuto 86 y con 2-2 en el marcador. Una jugada en la que los jugadores del Almería pedían roja por agresión para el madridista. La charla ha sido desvelada por Jijantes, y en ella queda claro que a Hernández Hernández, árbitro a cargo del VAR, no le parece una acción revisable para expulsar al madridista y, por lo tanto, no manda a Hernández Maeso al monitor. Algo que además, provoca que no se hagan públicos los audios de esa jugada.

Braceo sin agresión

En el mismo se escucha lo siguiente: "Posible falta en ataque. Quiero verla, un poquito más para atrás... Bufff, quiero verla en el corto, eh", afirma Hernández Hernández. "Para mí nada. Forcejeo de los dos, se queja de la cara", replica Hernández Maeso desde el césped a Hernández Hernández. Y sigue el canario hablando desde el VAR del gesto de Vinicius: "Sí, cuando se lo va a quitar, con el brazo. Al bracear le golpea, se lo va a quitar de en medio y le golpea en la cara, ¿vale?". Y finaliza, dando la revisión por terminada: "Vámonos al vivo". Por tanto, no entiende que sea agresión y no manda a Hernández Maeso al monitor.

El Comité Técnico de Árbitros ha abierto una investigación al respecto después de confirmar la veracidad del mismo. "El audio efectivamente es del partido Real Madrid - Almería. El CTA ya ha abierto una investigación para determinar cómo ha podido salir públicamente sin ser una revisión en el monitor", argumentan desde el CTE. Este es el primer caso de filtración de un audio de la sala VOR que no debería haberse hecho público al no acudir el árbitro al monitor.