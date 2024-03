Bárbara de Senillosa, experta en protocolo: "Suelo leer en la cama porque nadie me habla o en la playa con el sol"

P. ¿Creció con libros?

R- Crecí cargando libros para mi padre. No paraba de leer y de discutir con mi madre sobre la poesía de Rafael Alberti. A ella le gustaba, y a él no. Las paredes estaban forradas de libros. Literal

P. ¿Había libros especiales?

R. Todos los que el franquismo había prohibido. Yo acompañaba muy jovencita a mi padre a Perpiñán, y allí tenía un librero que encontraba todo lo censurado. Así aprendí francés.

P. ¿Recuerda el primer libro?

R. Le va a sorprender, porque tenía trece años. Fue Rayuela, y no entendí apenas nada. Y también El extranjero, de Albert Camus.

P. La historia de Meursault, el asesino.

R. Exacto, y me daba mucho miedo, pero no podía evitar leerla. Es que el protagonista mata se supone que sin motivo, pero al avanzar en la lectura vas sabiendo que en realidad… No voy a hacer spoiler, pero sí le digo que me costaba dormir cuando la leía.

P. ¿Qué busca en la lectura?

R. Aprender y entretenerme. A veces leo una novela que no me parece una gran obra, pero entretiene.

P. ¿Por ejemplo?

R. La catedral del mar, de Ildefonso Falcones. Me iba a la cama a leer porque no quería otra cosa que saber qué le pasa a Bernat, el protagonista.

P. Le pasa de todo al pobre hombre.

R. Por eso. Y en la cama es donde suelo leer porque nadie me habla. O en la playa, leo y tomo el sol, porque no me gusta hacer una sola cosa a la vez y así me parece que hago más.

P. ¿Algún tema le interesa en especial?

R. La guerra de Afganistán. Sentía mucha angustia y leí mucho acerca de ella. Por ejemplo, Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini, una historia de amistad entre dos niños.

P. ¿Alguno más?

R. Los libros de hadas son mágicos. Si una persona ha sido mala, al morir se convierte en hada mala, y su destino es convertirse en hada buena para ayudar a la gente. Recomiendo La biblia de las hadas, de Teresa Moorey, apasionante.

P. ¿Un título muy bien escrito?

R. La retornada, de Donatella di Pietrantonio. Bien escrito y una buena historia. Una niña acogida por ricos que es devuelta a su pobre familia biológica.

P. ¿Su libro de mesita de noche?

R. Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza. Es muy difícil no reírse con ese libro, y en tan pocas páginas.