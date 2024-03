Isabel López Villalta, interiorista: "Mi padre llegó a tener una biblioteca con 30.000 libros con sus exlibris"

P. ¿Me recomienda un título de arquitectura?

R. Elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki. Te hace reflexionar por lo diferente de nuestra mirada occidental, en la que damos más importancia a la luz que a las sombras y eso enriquece nuestra mirada en los espacios interiores.

P. ¿Un título de interiorismo?

R. Ornamento y delito, de Adolf Loos, un manifiesto en contra del ornamento como respuesta al exceso de él en el art noveau. Interesantes sus reflexiones respecto del exceso de consumo y, por tanto, de los residuos que genera ese exceso. Es sorprendente que consideraciones hechas hace un siglo sigan siendo de rabiosa actualidad.

P. ¿Se leía en su familia?

R. Mi padre llegó a tener una biblioteca con 30.000 libros, todos con su exlibris. Era un hombre muy erudito, leía novela, ensayo, historia, etcétera. Mi madre fue también muy lectora. Yo empecé con Julio Verne y, después, con Agatha Christie.

P. ¿Cuáles son ahora sus lecturas?

R. Novelas de diferentes autores y temas relacionados con el diseño y la arquitectura.

P. ¿Una novela en especial?

R. Rojo y negro, de Stendhal. Me fascinó por su riqueza en matices y complejidad. Sus personajes hablan de sentimientos y pensamientos, creo que eso me cautivó. También su protagonista, Julien Sorel, rebelde e ingenuo, además de soberbio.

P. ¿Busca el tiempo para leer o simplemente lee porque su tiempo la conduce a ello?

R. La ocasión se presenta de manera natural. La recomendación de una amiga o a través de los medios.

P. ¿Más de novela?

R. El último encuentro, de Sándor Márai.

P. Tres lecturas de una sola historia: la esposa, el marido y la amante.

R. Me gusta que sea una obra de cariz reflexivo e introspectivo. La posibilidad de conocer una misma historia desde diferentes perspectivas, algo poco común en la vida real. También me fascinó el lenguaje tan bello que utiliza el autor, a veces como un hombre y otras como una mujer. No ha de ser fácil. También 84, Charing Cross Road, de Helene Hanff.

P. Veinte años de correspondencia entre la autora y Frank Doel, jefe de compras de la librería.

R. Una delicia de libro, cómo la pasión que sienten los dos protagonistas por la literatura los convierte en grandes amigos en la distancia. Es un libro estimulante por la cantidad de recomendaciones.