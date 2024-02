Los 110 años de Julio Cortázar, el estudiante y el gato

La primera vez que vi a Julio Cortázar fue en 1972 y él andaba como un joven al que la barba le había quitado el semblante de niño que tuvo hasta que se cansó de que la gente lo turbara con los equívocos sobre su edad. Ya no era un chiquillo, lo parecía, pero en aquel entonces, cuando tenía 42 años, ya había decidido pasear por el mundo con una barba rojiza que era la que exhibía caminando, con una mano en el bolsillo, la pipa en la boca, el semblante altivo, y tan juvenil, por la plaza de la Bolsa en Ámsterdam. Luego lo vi otras veces.

En Madrid estuvo volviendo de Nicaragua, en torno a 1980, cuando ya estaba viviendo con Carol Dunlop. En el Hotel Suecia de la capital española, aún hecho para la conversación política o literaria, Cortázar habló de aquel tiempo como si fuera a ser un viaje perenne, pero los meses estaban contados. Estaba enamorado de aquella revolución, que traicionó a todos sus amantes, y se aprestaba a regresar a París, desde donde emprendería el último, el más melancólico, de sus libros.

Los autonautas de la cosmopista, ese suspiro final, comprende sus memorias de viaje con Carol, su último amor, que fallecería después. Nada define mejor su desolación que ese libro escrito en el abismo del dolor de unos enamorados. La propia estructura del libro, sencilla y suelta, como muchos de sus cuentos, y como algunos episodios de Rayuela, su obra maestra, era como una carta al más allá, para que impidiera que ese ramalazo del destino no cayera para siempre como una tumba sobre el presente. No pudo ser.

Un titán de la literatura en castellano

Ya viudo de este amor tan vivo y tan literario vino a España, a estar con Mario, el editor de aquel libro, su amigo, y de Nicol Muchnik, que le hicieron sitio en su casa terrera de Segovia, donde él fue melancólicamente feliz. Es legendaria su fotografía con un guardia civil que quiso retratarse con él, ya flaco como el preludio de una despedida. La noticia de su muerte lenta, junto a Aurora Bernárdez, su principal amor, su compañera, vino como el hielo el 12 de febrero de 1984. Fue una devastación, la muerte de un titán de la literatura en castellano, el primero que se iba de aquel cuarteto que hizo del boom una explosión insólita que aún hoy resplandece.

Resplandece tanto, me decía esta última semana la editora de sus libros, en este caso de sus cuentos, en Alfaguara, que no hay una semana que no se publique en algún sitio donde esta editorial actúa en América, y en España, que no haya una petición de fondos para proveer a los lectores de Cortázar del alimento de su literatura. Carolina Reoyo, la editora española del más grande de los narradores en español de la última parte del siglo XX, dice que “los libros de Cortázar se han mantenido completamente vivos desde que se publicaron en la Alfaguara de 1993, en España y en el mundo de lengua española”.

Ahora, treinta años después de que se pusieran a la venta, en una edición preparada en Argentina por Julia Saltzman, los Cuentos completos, éstos regresan, remozados, a las estanterías de este idioma. Tal como fueron entonces compilados, con el mismo prólogo de Mario Vargas Llosa (La trompeta de Deiá, donde el Nobel peruano comenta la luz de Cortázar en medio de la sombra del fallecimiento de su amigo: “La obra de Cortázar abre puertas”), y ahora cada tomo con las fotografías que retratan al autor de Casa tomada en las dos fases de su vida.

En una, la portada juvenil, se le ve mordiendo la pata de una gafa, como si estuviera atento a una conferencia, a una clase o a una pregunta; usa un suéter de colegial, y sus ojos son claros, atentos, un muchacho que entonces y durante mucho tiempo no tenía una arruga en la cara. En el otro tomo (en aquel está Casa tomada, de Bestiario) aquel Julio Cortázar que pareció para vivir siempre, siendo, además, juvenil en todo momento, ya tiene los ojos entre la bondad y la dejadez, la barba inundando el rostro, su mirada fija en el fotógrafo, y el gato recibiendo la caricia de su mano próxima a la vez. En este segundo tomo está, por ejemplo, Queremos tanto a Glenda, y en él reina el Cortázar que ya hizo de Rayuela la novela más extraordinaria de su contribución a la alegría de contar.

Cortázar llena las librerías, y las casas

Esas dos tomas del tránsito de su vida ocuparán ahora la estantería que Cortázar llena otra vez en las librerías y en las casas. Y estarán, por ejemplo, con esa Rayuela cuya venta, dice Carolina Reoyo, es “increíble… Vende al año más ejemplares que muchas novedades, y se imprime constantemente: las ediciones propias de Alfaguara, las que publicamos con la Academia de la Lengua, las de bolsillo, las de ebook… La edición de los Cuentos completos ha tenido diversas variaciones gráficas, y este de ahora es un nuevo diseño”, que coincide con los treinta años de la primera publicación y con los 110 años del nacimiento del autor.

“Estos volúmenes, con diferentes diseños, se han reeditado constantemente, y lo mismo ocurre con otras obras individuales de Cortázar, no sólo con aquellos que parecerían más populares. Es un caso increíble de fidelización de lectores…” ¿Y por qué ocurre esto? “Si me atengo exclusivamente a los cuentos, es porque creo que Cortázar rompió moldes en su momento, pero los rompió de una manera tan moderna que continúa vigente. En los cuentos de Cortázar hay asuntos, como el desdoblamiento, el juego de espejos, ese camino entre la realidad y lo fantástico, que son temas que ahora mismo están abordando otros autores contemporáneos”.

Un tema que es fundamental en Cortázar, el autor de Todos los fuegos el fuego, dice Reoyo, es el juego. “Y es el juego el que lo conecta con jóvenes de hoy y con autores que están practicando ahora lo mismo que él abordaba hace años. Eso lo convierte en un autor radicalmente moderno y radicalmente joven. No acabó esa empatía a su muerte: prosigue y se transmite en su obra esta conexión directa con el lector”. No como si estuviera vivo: es que está vivo. Como la literatura latinoamericana. Dice Carolina Reoyo: “Para mí es muy emocionante que autores como Cortázar, que no están en activo pero que tú sientes que está vivo, que sigue vivo, reciban esta atención del público, así como de las distintas zonas de la editorial, desde marketing a edición o diseño, porque esta vitalidad que viene de los lectores los convierte en autores vivos que la gente, de generación en generación, quiere compartir”.

Don de supervivencia

Esta edición nueva de los Cuentos completos no lo resucita, pues está vivo, pero cuando un escritor tiene este don de supervivencia es porque en él se comprende la magia que nos hizo a tantos recitar Rayuela o Cronopios como si se estuvieran escribiendo en nuestra propia conciencia. “Atender a estos hechos, a estas demandas”, dice Carolina Reoyo, “es una responsabilidad editorial, que le corresponde a una editorial que cumple sesenta años que tiene el orgullo de contar en su catálogo de seis décadas con un autor que es viejo por el tiempo y joven por la literatura…”.

Los que tienen memoria para ello recuerdan cómo renació en España, y así se contagió a América Latina, la escritura de Cortázar, después de algunos años de obstinado olvido… Alfaguara redescubrió en sus fondos que aquellos libros, desde los cuentos, en distintas ediciones, estaban en los almacenes, lejos de las estanterías y, por tanto, del interés público… Quienes entonces ordenaban el tráfico librero, y en general la estantería contemporánea, habían creído, en España, que Cortázar había dejado de existir como autor contemporáneo, incluso se escuchó decir, en los pasillos de entonces, que “a Cortázar había que traducirlo”.

Aquel lugar común, que tanto dañó a la relación de España con la literatura escrita en América, desapareció en cuanto aparecieron, en ediciones nuevas, revisadas por editores que amaban a Cortázar, por diseñadores cortazarianos militantes (como el pintor Julio Silva, que se encargó de toda la nueva apariencia de sus libros, incluidos aquellos Cuentos completos), la obra completa del gran cronopio.

Un escritor de mañana

Aquel hecho fue alimentado, por ejemplo, con una conmemoración de Cortázar preparada por el pintor Eduardo Arroyo para celebrar que el autor de Rayuela regresaba a las estanterías. Él dibujó, siguiendo el rostro del autor, la letra de uno de los capítulos más queridos de Rayuela (Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca… ), y aquella obra de arte que venía a abrazar a escritor tan querido se convirtió en otro modo de resurrección pop de un escritor que hoy parece de mañana.

En 1990, cuando Cortázar era todavía como un escritor a la espera, marcado aún por el silencio que sepultaba su obra, fui a su casa de la Provence, en Francia

En 1990, cuando Cortázar era todavía como un escritor a la espera, marcado aún por el silencio que sepultaba su obra, fui a su casa de la Provence, en Francia. Había un silencio enorme, como de país de cuento, y de pronto sonó la caída de un cuerpo en el agua de la piscina. Como si un espectro, que resultó ser su última mujer, Ugné Kurvellis, cayera de golpe sobre un agua prehistórica ante la cual nacieron fábulas del cronopio. Las paredes del estudio donde nacieron tantos cuentos estaban vacías, la mesa mirando al silencio de los muros, todo olía a pasado, hasta la vecindad estaba teñida de olvido. En un recodo del camino, junto a aquella casa solitaria en Saignon, vi la inscripción, en francés, del epitafio moral de una persona que gritaba su soledad. Decía el cartel dibujado: “¿Y ahora quién me saca de aquí?”

Yo iba con Manuel de Lope, el autor de Bella en las tinieblas. Todas aquellas coincidencias, tan cortazarianas, comenzaron cuando entramos en el ayuntamiento para descubrir la ruta que debíamos seguir para dar con aquel paradero en el que ya no íbamos a encontrarnos sino con el agua salpicando el cuerpo de una mujer gruesa.

Unos años después fui de los que escuchó que a Cortázar había que traducirlo, y entonces se revolcó el tiempo, me acordé del muchacho que era yo leyendo Rayuela en un colegio mayor, y fui de los que tuvo el privilegio de acompañar en 1993 a Aurora Bernárdez a celebrar, en medio de un gentío de estudiantes, cómo la juventud de entonces celebraba que resucitaran los cuentos de este hombre que ya resucita cada vez que lo lees.

Ahora los cuentos son una leyenda al alcance de cualquiera, en todas partes de la innumerable biblioteca de la literatura en español, sin acentos afeitados, con la ligereza y el aire que tienen todos los libros de este hombre que te mira como el gato o como el estudiante, desde el fondo mismo de su ilusión por ser siempre un muchacho, hasta que le vino la desgracia de perder a su amor. Luego esperó, en Segovia, en París, a que la eternidad le hiciera sitio.

[Dedico este texto a mi amigo Lluis Bassets]