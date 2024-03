El increíble error de Moisés en el Rosco: "Se me ha ido la olla"

Aunque un concursante sea veterano, no se libra de los errores en una prueba tan exigente como El Rosco. Hace unos días Óscar fallaba con unas simples notas musicales en la letra 'S' y esta vez ha sido Moisés el que ha seguido sus pasos. Los concursantes se relevaban y el madrileño era el que se posicionaba al frente con 22 aciertos y mucho mérito de por medio.

Mientras Moisés coloreaba las letras de verde, un llamativo tropiezo ha hecho que hasta la audiencia se sorprendiese en plena segunda vuelta de El Rosco. El disgusto ha llegado con la 'J', con 19 letras acertadas y un tiempo verbal que se le ha resistido al riojano.

Se ha lamentado de inmediato llevándose las manos a la cara con un: "No me lo puedo creer". Tan grave le ha parecido su fallo para su trayectoria y conocimiento del programa que no ha podido evitar pedir disculpas múltiples veces.

Un desenlace sorpresa

Cuando Roberto Leal le pedía conjugar un verbo con la 'J' en tercera persona del singular, Moisés lo hacía en la primera. Un escueto “se me ha ido la olla” no tardaba en salir de su boca mientras se recomponía para la siguiente letra.

Con todo ello, lo cierto es que El Rosco estaba abierto a cualquier desenlace. La prueba ha transcurrido muy igualada, eso sí, con un Óscar que desprendía seguridad y cautela a partes iguales al ver que le había ocurrido a su compañero y recordando su experiencia propia.

Ambos se han encontrado en el marcador con 21 aciertos, con tropiezos de ambos y dejando en el aire quién protagonizaría la Silla Azul del próximo programa donde el bote ya supera los 1.600.000 euros. Finalmente, Óscar acababa el programa con 22 aciertos, haciendo que Moisés se tuviese que esforzar más que nunca por luchar contra su mente en las situaciones más estresantes del programa.