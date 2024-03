Roberto Leal se asombra con la actitud de Moisés en 'Pasapalabra': "¿Has quedado con alguien?"

En 'Pasapalabra', este lunes Moisés y Óscar se volvieron a enfrentar en El Rosco, tan temido y respetado por muchos. En el cara a cara los concursantes han comenzado muy igualados, con tal ritmo que hasta han ido empatados en buena parte de la prueba, pero poco a poco el riojano fue cogiendo la delantera.

Tras varios turnos con un solo acierto por parte de Óscar, Moisés no ha dudado en esforzarse para tratar de completar la primera vuelta, de la que ha salido muy airoso con 20 aciertos. En su última jugada, ha enganchado nueve letras seguidas y ha sumado otras tres en una segunda vuelta.

Debido a su desempeño tan raudo y veloz, un Roberto Leal muy asombrado ha admirado su rapidez mental y ha bromeado con él: "¿Has quedado con alguien?", le preguntaba entre risas, en alusión a sus prisas. Ya son 118 tardes juntos y la confianza se hace palpable entre ellos, además de que el presentador sevillano siempre muestra un carácter alegre y amable, bien conocido ya tanto por la audiencia como por los que le acompañan en el plató de Antena 3.

Con 25 segundos de ventaja, Moisés se ha plantado en 23 aciertos para no arriesgarse más de lo debido, aunque para ello ha tomado la difícil decisión de renunciar al bote de 1.600.000 euros. De esta forma, Óscar quedaba ante el desafío de enfrentarse a las 13 letras con las que le superaba su contrincante sin poder fallar ninguna, para no acabar en la Silla Azul. Pero Óscar no ha caído, sino que se ha concentrado y ha superado este obstáculo y ha completado las 13 letras que tenía como reto.