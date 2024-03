‘Pasapalabra’: el curioso detalle del pasado de Óscar que ha revelado en directo Roberto Leal

Moisés y Óscar siguen con su particular duelo en ‘Pasapalabra’. La pareja, que está cerca de superar los récords de los recordados Rafa Castaño y Orestes Barbero, sigue sin lograr hacerse con el bote, pero continúa haciendo las delicias de la audiencia con su conocimiento y su sentido del humor.

En el programa de este lunes ha sido Óscar el que ha provocado las carcajadas del público y todo por un curioso detalle que ha revelado en directo el presentador Roberto Leal.

Óscar tuvo un lapsus con la palabra ‘rizo’ durante la prueba de la silla azul. “No sé por qué, no me venía”, bromeó haciendo una clara referencia a su calvicie. “Lo de la falta de pelo a veces es un problema”, añadió. En ese momento, Leal aprovechó para desvelar que look actual de Óscar no siempre ha sido así. “Vamos a ser justos”, dijo el presentador antes de revelar que el concursante tuvo “pelazo”. “Además, por la mitad de la espalda de largo”, añadió.

Una pareja histórica

Óscar y Moisés han emergido como una de las parejas más destacadas de 'Pasapalabra'. Cuando un concursante del programa supera la barrera de los 50 programas se hace un hueco en el corazón de la audiencia e incluso, llega a tener algunos fans. Esto es lo que les ha sucedido a grandes competidores como fueron Orestes Barbero, Rafa Castaño, Lilit, Eva o Pablo Díaz.

Su participación en el concurso de Antena 3 y sus emocionantes enfrentamientos los han colocado en el podio de los concursantes más queridos y existe una alta probabilidad de que pasen a la historia del programa como una de esas legendarias parejas de concursantes que han cautivado al público durante numerosos episodios, demostrando sus habilidades mientras el premio acumulado crece hasta que finalmente o uno de ellos alcance el ansiado bote o los dos pasen por la silla azul, siendo eliminados, otra posibilidad.