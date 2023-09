Mozos de Arousa llevan invictos en Reacción en cadena desde el 25 de mayo.

Mozos de Arousa ya llevan 554.888 euros ganados. La palabra 'margarita' les dio 16.000 euros más en la tarde de este martes, y casi 4.000 más ganaron este miércoles para seguir aumentando el bote que llevan acumulado en Reacción en cadena. Ya es mucho dinero el que llevan ganado y hasta que no sean eliminados no podrán cobrarlo, pero Raúl, Borjamina y Bruno ya se han dado algún capricho.

Y no es para menos porque el dinero ya les da para estar una buena temporada tranquilos. La idea inicial de conseguir lo suficiente para ayudar a su asociación 'Arousa moza' está más qué logrado y ahora toca pensar en uno mismo y darse una alegría. Y así han hecho.

Raúl, Borjamina y Bruno ya se han convertido en habituales en las tardes de muchas familias en casa. Cada día se juegan con Ion Aramendi su continuidad en Reacción en cadena, pero desde el 25 de mayo son imbatibles, y no se sabe hasta cuando estarán en las pantallas de Telecinco.

Bruno no ha gastado demasiado del bote, o al menos eso es lo que dijo en las redes oficiales del co curso de Mediaset: "Fui al Palacio de Liria, y me compré dos tarros de miel, que es la que tomaba la duquesa. Entonces si vivió tanto..."

¿En qué se han gastado el dinero los Mozos de Arousa?

Borjamina se dio el capricho de un viaje a Rumanía, que ya tenía muchas ganas, aunque como desveló Bruno "ya estaba pagado". El desparpajo de Mozos de Arousa pudo volver a verse en sus respuestas y la naturalidad con la que se han ganado al público.

El que sí de dio un capricho fue Raúl. "El anillo para otro año", dijo sobre su posible boda con su novia Alba, pero si reconoció que se había comprado un buen ordenador. Un capricho que se dan muchas personas y que también es un método de trabajo.

"Dinerito, dinerito", "Madre mía, yo aún no soy consciente. Veo que el dinero va subiendo..." Mozos de Arousa aún no saben la magnitud de lo que están consiguiendo en las tardes de Telecinco. Raúl, Borjamina y Bruno bromearon también con los regalos a su familia. Los hermanos Santamaria vaciaron con que les habían comprado unas entradas para un concierto y Bruno no se cortó al decir que "les iba a comprar un móvil". El bote ya asciende a 554. 888 euros y aun no ha llegado a Mediaset un equipo capaz de batirlo.