María Aguilar acerca de su comentario a Zaira en 'La Isla de las Tentaciones 7': "Viendo lo viral que se ha hecho voy a aclararlo un poquito"

El miércoles pasado acababa 'La Isla de las Tentaciones 7', una edición que se ha caracterizado por la intensidad que brindaba cada pareja. Más que nunca, nos encontrábamos con parejas que no podían tomar una decisión conjunta, queriendo irse uno de ellos solo y otro acompañado. Dentro de unos días las pantallas se teñirán de nuevo con su energía seis meses después.

María y David han sido una de las parejas que han dado más que hablar, bien porque se recordaba la relación pasada del concursante con Elena o bien porque su amor parecía, de alguna forma, irrompible. Zaira entraba en juego como la tentadora favorita de David, sacando a María de sus casillas y llamándola "fea" delante de sus compañeras y presentadora.

El gesto que María ha querido aclarar

La hoguera de la pareja se caracterizó por diversas incongruencias que presentaban tanto David como Zaira, el concursante le contaba una versión a su novia y Zaira desmentía otra, jugando con la mente de María y poniéndola en una situación difícil de entender.

Una vez salía de la mano de aquella confrontación, María parecía dejar de lado los comentarios negativos hacia Zaira y continuar con su relación, sin embargo, era cuestión de horas que el clip de la concursante se viralizase en redes como TikTok, donde concursantes hacían comedia repitiendo su: "Me río yo de ti porque la Zaira es una fea". Sandra Barneda rápidamente corregía la actitud de María, y esta se excusaba con otro cómico: "Perdón, no es fea, es normalita, del montón".

Después de 'La Isla de las Tentaciones'la malagueña parecía sentirse culpable por su comentario, y, al igual que se disculpó por cómo hizo sentir a Elena, lo hacía también con Zaira. Aclaró que nunca quiso meterse con el físico de nadie de manera despectiva y animó a sus seguidores a que no lo tomasen como ejemplo. "Lo hice desde un impulso del momento. Creo que todos hacemos cosas impulsivas y yo la que más. Es gracioso porque me salió del alma pero no está bien meterse con el físico de nadie", contaba.