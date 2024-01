Bombazo en 'La Isla de las Tentaciones 7': Naomi desvela la posible farsa de una de las parejas

No hace ni una semana desde que se emitió el primer programa de 'La Isla de las Tentaciones' y ya han salido a la luz algunas novedades de algunas parejas. Son muchos los que consideran esta edición como una de las más potentes, y es que, en solo dos días ha pasado de todo, la despedida de Alba y Rober, la toxicidad desenfrenada de Andrea que le ha llevado a abandonar el reality, llanos y algunos encontronazos inesperados. Pero eso no ha sido todo y es que, una de las exconcursantes del programa ha desvelado el posible papelón que se ha marcado uno de los actuales concursantes.

¿Una farsa?

Se trata de la mediática pareja que dio tanto que hablar en la pasada edición de 'La Isla de las Tentaciones', David y María. David fue al programa a demostrarle a Elena, su anterior pareja, el amor que sentía hacia ella y para que pudiera confiar en él, sin embargo, terminó cayendo en la tentación con María, su actual pareja y con la que lleva 6 meses. Ahora, ha decidido repetir su experiencia de la mano de María, para demostrarle lo mismo que intentó demostrarle a Elena, pero que no pudo conseguir.

Naomi Aseni, la exconcursante de Gran Hermano Vip 8 y exparticipante de 'La Isla de las Tentaciones 6', ha revelado en las 'Tentaciones After Show', programa especial presentado por Marta Peñate, que David, antes de viajar a República Dominicana, lugar donde se graba el reality, envió un mensaje al grupo de WhatsApp, donde se encuentran los antiguos concursantes de la anterior edición, donde decía: "¿Qué hago chavales? ¿La lío o me limpio la imagen?", dando a entender que es una farsa su relación con María, puesto que si estuvieran juntos no enviaría ese mensaje, y de esta manera, podría conseguir más audiencia. Naomi se enteró de este mensaje, ya que Adrián, su expareja, se encontraba en ese grupo y se lo dijo a ella.