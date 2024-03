Trifulca en directo entre Risto Mejide y Abel Caballero: "No voy a permitir que cambies de tema cada vez que te pregunte"

Risto Mejide y Óscar Puente están protagonizando en las últimas horas tensos enfrentamientos a través de redes sociales. Tras ello el presentador ha tomado las riendas y ha respondido a Puentes en pleno directo del programa 'Al rojo vivo', "Usted puede pasarse la vida entera tuiteando sobre mí, pero nosotros hacemos nuestro trabajo", ha respondido tajante.

Trifulca en directo de Risto Mejide con Abel Caballero

Máxima tensión entre Abel Caballero y Risto Mejide. El presentador ha puesto el grito en el cielo cuando el alcalde de Vigo, siempre correcto y poco o nada polémico, se ha puesto de perfil a la hora de analizar el caso Koldo.

Hasta en tres ocasiones, el socialista respondió con evasivas y cambiando de tema para no mojarse, algo hasta cierto punto comprensible. Sin embargo, la paciencia del comunicador terminó por agotarse: "No te voy a permitir que nos hagas la 13 14 y que cambies de tema cada vez que te preguntamos".

"No voy a permitir que se le falte la inteligencia al espectador"

"Si me vuelves a decir lo de la fiscalía y lo del juez no te voy a dejar hablar. No te voy a dejar que hagas un mitin cada vez que hables. Ya has dicho tres veces lo mismo", le espetó. "No me vas a decir a mí lo que tengo que responder", le respondió el político.

"Entiendo que es el partido socialista, entiendo que te duele y que te moleste que se adelanten informaciones, pero o contestas a esa pregunta o paso a la siguiente". Tras las idas y venidas de respuestas de Caballero, Risto Mejide ha sido tajante y le ha dicho que "Lo que no permito es que se le falte a la inteligencia al espectador. Si respondes tres veces lo mismo lo estás haciendo. Y a la cuarta ya me rebelo".

Risto Mejide le responde a Óscar Puente

Tras los tuits que han intercambiado el ministro y el presentador de 'Al rojo vivo', ha sido este último en contestarle en pleno directo a las acusaciones publicadas en redes sociales.

"Lo que tengo y parece que a usted le falta es libertad", le ha contestado Risto Mejide a Óscar Puente después de los tuits publicados por parte de ministro hacia el presentador. "Yo no le he llamado mamporrero de Pedro Sánchez, porque creo que su cargo merece un respeto", confesaba Risto.