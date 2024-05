Gabriela de 'Los vecinos de la casa de al lado' continúa con los reproches a su exnovio Álex

Hace tan solo unos días que Gabriela dejó en directo desde el plató a Álex Girona tras enterarse de una infidelidad, otra más aparte de las que ya conocía, y decidió poner un punto final a la relación. Él se quedó desolado. Pero ahora, tendrán que aprender a convivir en un mismo espacio después de la ruptura, porque Gabriela se ha convertido en concursante de Los vecinos de la casa de al lado.

Tras fundirse en un abrazo en un reencuentro bastante emotivo, ella no ha tardado en recriminarle a su ex pareja el daño que le ha producido poniéndole los cuernos en varias ocasiones. Ella le ha recordado varias de las pruebas que tiene y cómo se ha enterado de las chicas con las que Álex le ha sido infiel.

En otro momento, Gabriela ha estado hablando en el jardín con Julen y con Alba Casillas. Sus compañeros de programa le han preguntado si cree que Álex ha escarmentado a lo largo de este tiempo. Gabriela ha respondido que no lo piensa, porque tras su paso por La isla de las tentaciones, ya le fue infiel y después, se ha enterado de más cosas.

"Es que... Me revienta delante de toda España, me preguntaron si quería cambiarme de hotel y dije que no", explica Gabriela. "Dormí con él porque quería hablar las cosas, porque pienso que un error lo tiene cualquiera y que en su edad lo he tenido yo... Colega, si te perdono una vez, ¿tú no escarmientas?", ha expresado contundente y visiblemente dolida.

Álex durante estos días ha mostrado sentirse arrepentido, sobre todo, porque ha descubierto que Gabriela le había comprado un perro salchicha para dárselo como sorpresa cuando saliera del programa televisivo. Pero por el momento la relación se ha quedado truncada.