Gabriela, tajante con Álex al conocer otra infidelidad en 'Los vecinos de la casa de al lado': "Te has reído de mí"

Gabriela y Álex dejaban ver que su amor lo podía todo en uno de los debates de 'La Isla de las Tentaciones'. Él, por mucho que tratase de encubrir su infidelidad, terminaba asumiendo la culpa y contándole todo a Gabriela, que se retiraba de plató rota al conocer los detalles de la traición gracias a Marta Peñate.

Las redes no tardaban, además, en sacar parecidos con Alba (la chica con la que fue infiel) y Marieta, haciendo que el perdón de Gabriela fuese más difícil de obtener para Álex. Sin embargo, ambos se iban juntos del plató con las cosas habladas y un ultimátum de Gabriela que establecía que no podría perdonar una infidelidad más.

Poco después, Álex ingresaba en 'Los vecinos de la casa de al lado', una experiencia que tenía el efecto contrario de tranquilizar a Gabriela. En un primer momento su pareja ya desvelaba que Alba Casillas le parecía atractiva, algo que no terminaba de encajar con Gabriela. El exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' también especificaba en el nuevo programa que le había puesto los cuernos a todas sus parejas.

¿Una segunda infidelidad?

Después de que Tania Déniz se pasara por los pisos y le contase a Álex que tenía pruebas de que Gabriela le había sido infiel, este se disponía a entrar en plató con una idea muy clara: "Yo los cuernos no los perdono".

"Le debes una, ella te perdonó", argumentaba Alexia Rivas, pero Álex se mantenía firme, aunque poco después la situación cambiaría y sería él el que acabaría confesando (otra vez) una nueva infidelidad hacia su pareja.

Gabriela regresaba al plató de 'Los vecinos de la casa de al lado' para aclarar los rumores de la información acerca de su presunta infidelidad. Álex entraba muy serio, pero Gabriela se mostraba de lo más tranquila contestando un simple: "Cuando yo te dije a ti que confiaras en mí, era verdad".

Los colaboradores no terminaban de creérselo, pero Gabriela venía dispuesta a solventar otro tema relacionado con su pareja: "Me he enterado de otros cuernos de Álex" sentenciaba. Esta vez su pareja no lo negaba, pero admitía que aunque le hubiese puesto los cuernos, seguía queriéndola.

Gabriela decía no tener ya ni un 1% de confianza en su relación, por lo que se disponía a romperla por completo. Gabriela dejaba de estar con Álex en el momento de enterarse de su segunda infidelidad y no dudaba en terminar diciendo: "Te has reído de mí. Te quiero con el alma, pero me quiero más a mí".