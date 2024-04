Ángel Cristo carga contra el coqueteo de Gorka en 'Supervivientes 2024': "Yo como hombre, teniendo pareja fuera, intento mantener las distancias"

Los concursantes de 'Supervivientes 2024' ya llevan un mes en Honduras. Las estrechas relaciones que parecían haber formado desaparecen en los momentos más tensos del reality. Ángel Cristo está siendo uno de los concursantes más polémicos que, sin ningún tipo de reparo no duda en decir lo que se pasa por su mente, involucrando o no a terceras personas que bien podrían acabar perjudicadas por sus comentarios.

Y es que Ángel no tiene una buena relación con ninguna persona del concurso, fruto de los piques y discusiones que él mismo propicia. La pasada expulsión de Laura Matamoros y la polémica y comentada visita de Finito de Córdoba a Arantxa del Sol debían ser los momentos protagonistas de la noche, pero, una vez más, Ángel lograba desestabilizar a sus compañeros y poner el foco en él mismo.

Mientras Ángel Cristo cargaba contra Gorka, también ha encontrado un hueco para echarle cosas en cara a Marieta y a Sandra Barneda, y es que no es la primera vez que el concursante se enfrenta a un presentador en su paso por 'Supervivientes 2024'.

Ángel Cristo contra todos: de Gorka a Sandra Barneda pasando por Marieta

En la última noche de expulsión, Ángel aprovechaba para "destapar" la estrategia de Marieta que, según él: "Sabe cómo provocar a un hombre". Marieta no podía aguantarse la risa ante esa acusación y Sandra Barneda quería saber a qué se refería con ello, aferrándose a alguna posibilidad que alejase su frase de la concepción que a todos se nos había venido a la cabeza.

El comentario no iba con segundas, por lo que significaba eso que nosotros pensamos desde el principio. Ángel Cristo Jr. afirmaba que Marieta iba provocando a los hombres para desestabilizar la competencia y asegurarse una victoria. Sandra Barneda saltaba con esta acusación y no dudaba en defender a la concursante de 'La isla de Las Tentaciones' ante los comentarios de su compañero: "¿Hombre como género masculino u hombre como ser humano? Es que lo quiero aclarar porque luego dices que no se te entiende", espetaba la presentadora.

"¿En qué jardín quieres meterte con esto?", le decía el hijo de Bárbara Rey. "Sabe cómo provocar a un hombre", volvía a repetir, destacando el mensaje principal de su acusación. "No sé si lo entiendes tú. No voy a ser yo el que arroje luz en este tema. Ya he terminado de hablar", decidía el concursante dejando a Sandra Barneda con la palabra en la boca.

Mientras acusaba a Marieta de ser una "embaucadora de hombres", cogía también carrerilla para enfrentarse a Gorka y afear la actitud cariñosa que tenía con Miri en Honduras: "Yo lo único que le voy a decir a Gorka es que cuide más lo que tiene fuera y no tanto lo que tiene aquí dentro. Que sea prudente". Gorka, afectado por la acusación no dudaba en pedirle que fuese más claro con sus palabras.

"No se puede tirar la piedra y esconder la mano", intervenía Sandra, cansada de la actitud de Ángel. "Tus consejos morales a partir de ahora son el faro de mi vida", le espetó a la presentadora, que, acostumbrada a este punto a sus faltas de respeto, terminaba respondiendo con un simple: "Me alegro".